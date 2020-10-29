Пепе стал 3-м португальцем, который провел более 100 матчей в Лиге чемпионов

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Порту" и "Олимпиакосом" стал юбилейным для защитников "драконов" Пепе.

37-летний ветеран отыграл за "Порту" весь матч и помог своей команде победить со счетом 2:0. Для Пепе этот матч стал 100-м в Лиге чемпионов. Экс-звезда "Реала" — третий португалец, кому покорилась данная планка. Впереди лишь Луиш Фигу (103 игры) и Криштиану Роналду (170).

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Стоит отметить, что "Порту" в игре с "Олимпиакосом" одержал свою 100-ю победу в ЛЧ/Кубке чемпионов, став лишь 9-м клубом в истории, кому удалось подобное.