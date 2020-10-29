  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Пепе стал 3-м португальцем, который провел более 100 матчей в Лиге чемпионов
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пепе стал 3-м португальцем, который провел более 100 матчей в Лиге чемпионов

Португалия
(2 голосов)

Пепе вошел в историю

Пепе стал 3-м португальцем, который провел более 100 матчей в Лиге чемпионов
Новина українською

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Порту" и "Олимпиакосом" стал юбилейным для защитников "драконов" Пепе.

37-летний ветеран отыграл за "Порту" весь матч и помог своей команде победить со счетом 2:0. Для Пепе этот матч стал 100-м в Лиге чемпионов. Экс-звезда "Реала" — третий португалец, кому покорилась данная планка. Впереди лишь Луиш Фигу (103 игры) и Криштиану Роналду (170).

Читайте такжеНовичок Динамо пропустит около шести месяцев

Стоит отметить, что "Порту" в игре с "Олимпиакосом" одержал свою 100-ю победу в ЛЧ/Кубке чемпионов, став лишь 9-м клубом в истории, кому удалось подобное.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пепе Порту Порту (Португалия)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...