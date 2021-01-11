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Характер питбуля не пропал? Давидса удалили в дебютном матче на посту тренера
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Недавно Эдгар Давидс возглавил "Ольяненсе", команду из третьего португальского дивизиона. Бывший футболист "Ювентуса" и сборной Нидерландов необычно дебютировал на посту главного тренера коллектива.
Вчера, 10 января, "Ольяненсе" поехал в гости к "Лузитано" – голов в поединке забито не было. После финального свистка исполнители сцепились, а тренеры коллективов решили вмешаться.
Edgar Davids oversaw his first game as manager of SC Olhanense today, a 0-0 draw with Lusitano Ginásio...— Próxima Jornada (@ProximaJornada1) January 10, 2021
... ???? He was sent off pic.twitter.com/YuilgqbjsB
Отметим, что Давидс получил красную карточку, а тренер хозяев Гинасио Клубе – лишь "горчичник". Пока неизвестно, что пытались сделать наставники – присоединиться к вакханалии или остановить конфликт после напряженной встречи. По информации издания De Telegraaf, после инцидента Эдгар отказался общаться с представителями местной прессы.
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