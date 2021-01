Характер питбуля не пропал? Давидса удалили в дебютном матче на посту тренера

Недавно Эдгар Давидс возглавил "Ольяненсе", команду из третьего португальского дивизиона. Бывший футболист "Ювентуса" и сборной Нидерландов необычно дебютировал на посту главного тренера коллектива.

Вчера, 10 января, "Ольяненсе" поехал в гости к "Лузитано" – голов в поединке забито не было. После финального свистка исполнители сцепились, а тренеры коллективов решили вмешаться.

Edgar Davids oversaw his first game as manager of SC Olhanense today, a 0-0 draw with Lusitano Ginásio...



... ???? He was sent off pic.twitter.com/YuilgqbjsB