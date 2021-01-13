Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ротор Хацкевича подписал экс-игрока Шахтера
Георги Арабидзе никак не может найти свою команду
Экс-игрок "
"Я уже подписал контракт с волгоградской командой. Главный тренер Александр Хацкевич знает меня по игре в Украине. Когда он был главным тренером киевского "Динамо", я играл в резервной команде донецкого "Шахтера".
"Ротор" договорился с моей командой "Насьонал" об аренде на шесть месяцев. Однако после этого я не хочу возвращаться в Португалию, и договор также предусматривает выкуп моего трансфера" - сказал Гиорги Арабидзе в эфире Первого канала Грузии.
Напомним, что Арабидзе перешел в донецкий "Шахтер" в 2015-м году из тбилисского "Динамо", однако в составе "горняков" не закрепился, и в 2018 отправился в "Насьонал".
Впрочем, в португальской команде у парня также не заладилось и прошлый сезон 22-летний универсал провел в аренде в турецком "Аданаспоре".
Популярное сейчас
- "Думал, что будет легче" - Милевский начал работу с Минаем
- Заря спасла ничью в первом спарринге на сборах в Турции
- "Ничего нового. Только цифры меняются". Милевский показал, как празднует свой ДР и получил поздравления от Срны
- Характер питбуля не пропал? Давидса удалили в дебютном матче на посту тренера
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО