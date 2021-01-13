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Ротор Хацкевича подписал экс-игрока Шахтера

Португалия
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Георги Арабидзе никак не может найти свою команду

Ротор Хацкевича подписал экс-игрока Шахтера
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Экс-игрок "Шахтера", 22-летний грузинский вингер Георги Арабидзе, который сейчас выступает в португальском "Насьонале", рассказал о своем переходе в волгоградский "Ротор" Александра Хацкевича.

"Я уже подписал контракт с волгоградской командой. Главный тренер Александр Хацкевич знает меня по игре в Украине. Когда он был главным тренером киевского "Динамо", я играл в резервной команде донецкого "Шахтера".

"Ротор" договорился с моей командой "Насьонал" об аренде на шесть месяцев. Однако после этого я не хочу возвращаться в Португалию, и договор также предусматривает выкуп моего трансфера" - сказал Гиорги Арабидзе в эфире Первого канала Грузии.

Напомним, что Арабидзе перешел в донецкий "Шахтер" в 2015-м году из тбилисского "Динамо", однако в составе "горняков" не закрепился, и в 2018 отправился в "Насьонал".

Впрочем, в португальской команде у парня также не заладилось и прошлый сезон 22-летний универсал провел в аренде в турецком "Аданаспоре".

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В статье: Александр Хацкевич Ротор (Волгоград) Георги Арабидзе
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Источник:
transfermarkt

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