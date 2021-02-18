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Вратарь Порту: Мы показали, что Ювенус должен нас уважать

Португалия
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Португальцы сумели одолеть подопечных Пирло

Вратарь Порту: Мы показали, что Ювенус должен нас уважать

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Голкипер "Порту" Агустин Маркесин поделился впечатлениями от поединка с туринской командой.

В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоялась во вторник, 17 февраля, "Порту" добился домашней победы со счетом 2:1.

"Мы показали, что являемся отличной командой, что соперник должен нас уважать, что никому не следует недооценивать нас. Сегодня мы показали, что играем здесь для достижения больших целей", - цитирует Маркесина пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок соперники проведут в Турине 9 марта.

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В статье: Ювентус (Турин) Порту Порту (Португалия) Агустин Маркесин
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