Вратарь Порту: Мы показали, что Ювенус должен нас уважать

Голкипер "Порту" Агустин Маркесин поделился впечатлениями от поединка с туринской командой.

В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоялась во вторник, 17 февраля, "Порту" добился домашней победы со счетом 2:1.

"Мы показали, что являемся отличной командой, что соперник должен нас уважать, что никому не следует недооценивать нас. Сегодня мы показали, что играем здесь для достижения больших целей", - цитирует Маркесина пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок соперники проведут в Турине 9 марта.