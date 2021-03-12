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Спортинг ответил на слухи о заинтересованности Криштиану Роналду

Португалия
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Здесь он начинал в профессиональном футболе

Спортинг ответил на слухи о заинтересованности Криштиану Роналду

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Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим высказался о возможном возвращении Криштиану Роналду в лиссабонский клуб.

Это шутка? Конечно, это полная ерунда. Роналду - игрок Ювентуса. Это великий футболист, который находится на уровень выше. Мы строим совсем другой проект.

Роналду всегда будет эталоном для нашего клуба, мы даже один из спортивных залов назовем его честь. Но не более того. Спортинг на другом уровне, не говоря уже об уровне величия и об истории клуба, - цитирует тренера А Bola.

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Роналду является воспитанником "Спортинга". Играл за основную команду клуба с 2002 по 2003 год, а затем перешел в английский "Манчестер Юнайтед".

"Спортинг" лидирует в чемпионате Португалии, с начала сезона за 22 матча не потерпел ни одного поражения.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Рубен Аморим
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