По совету агента: Диего Коста определился с новым клубом

Экс-нападающий мадридского "Атлетико" и лондонского "Челси" Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Португалии – об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

32-летний испанский форвард согласился присоединиться к лиссабонской "Бенфике" в новой кампании. "Орлы" предложили Косте двухлетний трудовой договор с окладом в размере трех миллионов евро в год. По информации источника, у агента игрока Жорже Мендеша отличные отношения с боссами португальского гранда, что существенно помогло в переговорах.

Сейчас испанец находится в Бразилии, где поддерживает физические кондиции с помощью индивидуальных тренировок. Напомним, Диего покинул "Атлетико" в конце декабря, он расторгнул контракт с "матрасниками".