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По совету агента: Диего Коста определился с новым клубом

Португалия
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Когда-то страйкер зажигал в Лондоне и Мадриде

По совету агента: Диего Коста определился с новым клубом

Фото: José Antonio García Sirvent

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Экс-нападающий мадридского "Атлетико" и лондонского "Челси" Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Португалии – об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

32-летний испанский форвард согласился присоединиться к лиссабонской "Бенфике" в новой кампании. "Орлы" предложили Косте двухлетний трудовой договор с окладом в размере трех миллионов евро в год. По информации источника, у агента игрока Жорже Мендеша отличные отношения с боссами португальского гранда, что существенно помогло в переговорах.

Сейчас испанец находится в Бразилии, где поддерживает физические кондиции с помощью индивидуальных тренировок. Напомним, Диего покинул "Атлетико" в конце декабря, он расторгнул контракт с "матрасниками".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Диего Коста Жорже Мендеш
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Источник:
Mundo Deportivo

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