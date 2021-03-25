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По совету агента: Диего Коста определился с новым клубом
Когда-то страйкер зажигал в Лондоне и Мадриде
Фото: José Antonio García Sirvent
Экс-нападающий мадридского "Атлетико" и лондонского "Челси" Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Португалии – об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
32-летний испанский форвард согласился присоединиться к лиссабонской "Бенфике" в новой кампании. "Орлы" предложили Косте двухлетний трудовой договор с окладом в размере трех миллионов евро в год. По информации источника, у агента игрока Жорже Мендеша отличные отношения с боссами португальского гранда, что существенно помогло в переговорах.
Сейчас испанец находится в Бразилии, где поддерживает физические кондиции с помощью индивидуальных тренировок. Напомним, Диего покинул "Атлетико" в конце декабря, он расторгнул контракт с "матрасниками".
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