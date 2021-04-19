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Президент Порту – о Суперлиге: Евросоюз не допускает закрытых лиг как НБА. УЕФА найдет аргументы

Португалия
(1 голосов)

"Драконов" в новом турнире не будет

Президент Порту – о Суперлиге: Евросоюз не допускает закрытых лиг как НБА. УЕФА найдет аргументы

Фото: FC Porto

Новина українською

Президент "Порту" Жорже Пинту да Кошта объяснил, почему португальский гранд отказался от участия в европейской Суперлиге. Цитирует босса клуба пресс-служба "драконов".

"Неформальные контакты с представителями клубов действительно были, но мы не обращали на это внимание. Во-первых, Евросоюз не допускает закрытых лиг как НБА. Во-вторых, Португальская федерация футбола выступает против данной инициативы. Мы не можем принимать участие в турнирах, которые противоречат правилам Евросоюза и УЕФА".

"Если эту идею продолжат продвигать, в чем я сомневаюсь, то УЕФА найдет аргументы. Официальные соревнования проводятся под их эгидой. "Порту" не интересуют другие турниры. Мы играем в ЛЧ, надеюсь, так и будет дальше".

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В статье: УЕФА Порту Суперлига
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Источник:
FC Porto

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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
19.04.2021 в 15:31
В европейском баскетболе вообще-то есть закрытая лига, даже две сразу.Это Евролига и Еврокубок. Большинство участников там имеют долгосрочные лицензии. Календарь самих турниров пересекается с матчами сборных, поэтому игроки вообще не ездят в свои сборные.Это же ждёт и футбол.Поэтому Суперлига разрушит не столько сам клубный футбол, а именно матчи сборных. Играть будут вторые составы и молодёжки под видом основной сборной. Коллапс.
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