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Президент Порту – о Суперлиге: Евросоюз не допускает закрытых лиг как НБА. УЕФА найдет аргументы
"Драконов" в новом турнире не будет
Фото: FC Porto
Президент "Порту" Жорже Пинту да Кошта объяснил, почему португальский гранд отказался от участия в европейской Суперлиге. Цитирует босса клуба пресс-служба "драконов".
"Неформальные контакты с представителями клубов действительно были, но мы не обращали на это внимание. Во-первых, Евросоюз не допускает закрытых лиг как НБА. Во-вторых, Португальская федерация футбола выступает против данной инициативы. Мы не можем принимать участие в турнирах, которые противоречат правилам Евросоюза и УЕФА".
"Если эту идею продолжат продвигать, в чем я сомневаюсь, то УЕФА найдет аргументы. Официальные соревнования проводятся под их эгидой. "Порту" не интересуют другие турниры. Мы играем в ЛЧ, надеюсь, так и будет дальше".
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