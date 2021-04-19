Президент Порту – о Суперлиге: Евросоюз не допускает закрытых лиг как НБА. УЕФА найдет аргументы

Президент "Порту" Жорже Пинту да Кошта объяснил, почему португальский гранд отказался от участия в европейской Суперлиге. Цитирует босса клуба пресс-служба "драконов".

"Неформальные контакты с представителями клубов действительно были, но мы не обращали на это внимание. Во-первых, Евросоюз не допускает закрытых лиг как НБА. Во-вторых, Португальская федерация футбола выступает против данной инициативы. Мы не можем принимать участие в турнирах, которые противоречат правилам Евросоюза и УЕФА".