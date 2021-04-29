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"Ты – вор и плохой человек". Тренер Порту дисквалифицирован на 3 недели за оскорбления в адрес арбитра
В простонародье – обозвал судью "редиской"
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Порту" Сержиу Консейсау дисквалифицирован на 21 день за оскорбления в адрес арбитра – об этом сообщает авторитетное португальское издание сообщает A Bola со ссылкой на дисциплинарный совет Португальской федерации футбола. Сообщается, что специалист оштрафован на 10 тысяч евро.
После финального свистка матча 29-го тура чемпионата с "Морейренсе" (1:1) наставник "драконов" сказал судье следующее:
"Ты слабый и плохой человек, ты украл у нас два чемпионства. Ты вор".
Сейчас "Порту" находится на второй позиции в турнирной таблице первенства (67 очков). От "Спортинга" из Лиссабона команда 46-летнего Консейсау отстает на 6 баллов.
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