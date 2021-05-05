Известный португальский тренер примет участие в авторалли

Португальский футбольный тренер Андре Виллаш-Боаш, который был наставником в английских "Челси", "Тоттенхэме", португальском "Порту", французском "Олимпике" из Марселя и российском "Зените", выступит на этапе чемпионата мира по ралли на родине - в Португалии.

Виллаш-Боаш сейчас без работы после того, как покинул пост главного тренера марсельской команды в марте 2021-го.

На ралли Португалии Боаш будет выступать за рулем "Ситроена" C3 в категории WRC3.

Ранее у португальского специалиста уже был опыт выступлений в раллийных гонках - в 2018 году Виллаш-Боаш участвовал в "Дакаре", но не сумел добраться до финиша.