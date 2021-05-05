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Известный португальский тренер примет участие в авторалли

Португалия
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За рулем "Ситроена"

Известный португальский тренер примет участие в авторалли

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Португальский футбольный тренер Андре Виллаш-Боаш, который был наставником в английских "Челси", "Тоттенхэме", португальском "Порту", французском "Олимпике" из Марселя и российском "Зените", выступит на этапе чемпионата мира по ралли на родине - в Португалии.

Виллаш-Боаш сейчас без работы после того, как покинул пост главного тренера марсельской команды в марте 2021-го.

На ралли Португалии Боаш будет выступать за рулем "Ситроена" C3 в категории WRC3.

Ранее у португальского специалиста уже был опыт выступлений в раллийных гонках - в 2018 году Виллаш-Боаш участвовал в "Дакаре", но не сумел добраться до финиша.

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В статье: Андре Виллаш-Боаш ралли
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