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Известный португальский тренер примет участие в авторалли
За рулем "Ситроена"
Португальский футбольный тренер Андре Виллаш-Боаш, который был наставником в английских "Челси", "Тоттенхэме", португальском "Порту", французском "Олимпике" из Марселя и российском "Зените", выступит на этапе чемпионата мира по ралли на родине - в Португалии.
Виллаш-Боаш сейчас без работы после того, как покинул пост главного тренера марсельской команды в марте 2021-го.
На ралли Португалии Боаш будет выступать за рулем "Ситроена" C3 в категории WRC3.
Ранее у португальского специалиста уже был опыт выступлений в раллийных гонках - в 2018 году Виллаш-Боаш участвовал в "Дакаре", но не сумел добраться до финиша.
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