Криштиану Роналду приобрел недвижимость в Лиссабоне

Португальский вингер итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен вернуться в на родину в клуб "Спортинг". Там он играл в начале карьеры.

Как сообщает Cuatro, футболист согласен отказаться от большей части имеющейся зарплаты для того, чтобы снова выступать за лиссабонский клуб.

Недавно Криштиану приобрел в столице Португалии пентхаус стоимостью более 7 млн ​​евро.

Ранее говорилось о том, что Роналду не намерен продлевать контракт с итальянским "Ювентусом". Действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2022 года.