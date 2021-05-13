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Криштиану Роналду приобрел недвижимость в Лиссабоне

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Криштиану Роналду приобрел недвижимость в Лиссабоне

Новина українською

Португальский вингер итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен вернуться в на родину в клуб "Спортинг". Там он играл в начале карьеры.

Как сообщает Cuatro, футболист согласен отказаться от большей части имеющейся зарплаты для того, чтобы снова выступать за лиссабонский клуб.

Недавно Криштиану приобрел в столице Португалии пентхаус стоимостью более 7 млн ​​евро.

Ранее говорилось о том, что Роналду не намерен продлевать контракт с итальянским "Ювентусом". Действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2022 года.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Португалия Ювентус (Турин)
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