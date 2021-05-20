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Полиция провела обыски в офисе Порту – под подозрением президент клуба
И его бразильский партнер
Фото: ZeroZero/автор невідомий
Полиция Португалии провела обыски в офисах футбольных клубов "Порту" (2 место по итогам сезона) и "Портимоненсе" (14 место). Целью является поиск доказательств спортивной коррупции.
В центре внимания, информирует португальский телеканал TVI, несколько соглашений по игрокам, которые прошли через один из этих двух португальских клубов. Речь идет о Данилу Перейре, Паулинью, Галене, Феде Варела, Рафа Соареше и Эвертоне.
Противостояния между "Порту" и "Портимоненсе" также будут в центре внимания расследования.
Кроме подозрений в спортивной коррупции расследуют другие преступления - налоговое мошенничество, отмывание денег.
Расследование касается бразильского бизнесмена и главного акционера "Портимоненсе" Теодоро Фонсеки. С другой стороны полиция интересуется делами бразильца с 83-летним президентом "Порту" Хорхе Нуну Пинту да Коштой. Об этом говорится в документах, раскрытых через Football Leaks.
Отношения между Теодоро Фонсекой и "Порту" начались в 2008 году. Он был посредником при переходе бразильского форварда Халка. Кроме того, Фонсека выдал "Порту" через собственные компании различные займы за последнее десятилетие.
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