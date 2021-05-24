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Нуну Эшпириту Санту может стать главным тренером Порту

Португалия
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Нынешний наставник португальской команды, скорее всего, возглавит Наполи

Нуну Эшпириту Санту может стать главным тренером Порту

Новина українською

Нуну Эшпириту Санту может занять пост главного тренера "Порту", пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Португальский специалист покинул английский "Вулверхэмптон" после окончания сезона АПЛ.

"Порту" хотят пригласить Нуну на смену Сержиу Консейсау, чей контракт истекает в июне, и который, скорее всего, возглавит "Наполи".

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В статье: Порту Нуну Эшпириту Санту
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