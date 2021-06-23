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С танцами 38-летнего Пепе: Порту необычно представил новую форму

Португалия
(2 голосов)

Экипировка имеет классическую расцветку

С танцами 38-летнего Пепе: Порту необычно представил новую форму

Фото: fcporto.pt

Новина українською

Пресс-служба "Порту" презентовала новую домашнюю форму на сезон-2021/22.

Новая экипировка португальского клуба с плавными диагональными линиями придает обновленный вид традиционным сине-белым полоскам. В целом некоторые детали отличают новым комплект от предыдущего.

Также обновили форму и для голкиперов,

Отметим, что техническим спонсором "Порту" является компания New Balance.

Главной звездой презентации стал капитан и защитник Пепе, который зажигательно станцевал под популярный трек MEDUZA, Goodboys - Piece Of Your Heart.

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В статье: Пепе Порту (Португалия)
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Источник:
ФК Порту

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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
23.06.2021 в 13:12
Діагональні лінії? Може вертикальні?
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