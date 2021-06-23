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С танцами 38-летнего Пепе: Порту необычно представил новую форму
Экипировка имеет классическую расцветку
Фото: fcporto.pt
Пресс-служба "Порту" презентовала новую домашнюю форму на сезон-2021/22.
Новая экипировка португальского клуба с плавными диагональными линиями придает обновленный вид традиционным сине-белым полоскам. В целом некоторые детали отличают новым комплект от предыдущего.
Также обновили форму и для голкиперов,
Отметим, что техническим спонсором "Порту" является компания New Balance.
???? Já disponível nas FC Porto Stores e em #NewBalance ???? https://t.co/u4ucvMI68O ????⚪#FCPorto #ComoNósUmdeNós #NBFootball @NBFootball pic.twitter.com/hzwnX1QyHk— FC Porto (@FCPorto) June 22, 2021
Главной звездой презентации стал капитан и защитник Пепе, который зажигательно станцевал под популярный трек MEDUZA, Goodboys - Piece Of Your Heart.
Vestidos para dançar????— FC Porto (@FCPorto) June 22, 2021
Equipados para ganhar ????????
????Nice moves, @officialpepe
???? Camisola Principal para 21/22 já disponível para venda#FCPorto #ComoNósUmdeNós #NBFootball #NewBalance @NBFootball pic.twitter.com/CP39HRZh09
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