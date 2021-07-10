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Руи Кошта стал новым президентом Бенфики
Пошел на повышение
Фото: SL Benfica
Португальская "Бенфика" получила нового президента. Им стал легенда португальского футбола Руи Кошта.
Несколько дней назад Филипе Виейра был вынужден покинуть должность президента команды из-за подозрений в финансовых махинациях. Его пост занял Кошта, который до этого был вице-президентом "Бенфики".
???? | SL Benfica confirm that Rui Costa will assume, with immediate effect, the presidency of SL Benfica.— Próxima Jornada (@ProximaJornada1) July 9, 2021
The statement reads: “This appointment has the unanimous support of the members of the board of SL Benfica” pic.twitter.com/fis3cd7C0Y
В бытность игрока Кошта играл за "Бенфику", "Милан" и "Фиорентину". Помимо этого, провел 94 игры за сборную Португалии, забив 26 голов.
В прошедшей кампании "Бенфика" финишировала на третьей строчке в местном чемпионате.
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