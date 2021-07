Руи Кошта стал новым президентом Бенфики

Португальская "Бенфика" получила нового президента. Им стал легенда португальского футбола Руи Кошта.

Несколько дней назад Филипе Виейра был вынужден покинуть должность президента команды из-за подозрений в финансовых махинациях. Его пост занял Кошта, который до этого был вице-президентом "Бенфики".

???? | SL Benfica confirm that Rui Costa will assume, with immediate effect, the presidency of SL Benfica.



The statement reads: “This appointment has the unanimous support of the members of the board of SL Benfica” pic.twitter.com/fis3cd7C0Y