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Руи Кошта стал новым президентом Бенфики

Португалия
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Пошел на повышение

Руи Кошта стал новым президентом Бенфики

Фото: SL Benfica

UA-Футбол
Новина українською

Португальская "Бенфика" получила нового президента. Им стал легенда португальского футбола Руи Кошта.

Несколько дней назад Филипе Виейра был вынужден покинуть должность президента команды из-за подозрений в финансовых махинациях. Его пост занял Кошта, который до этого был вице-президентом "Бенфики".

В бытность игрока Кошта играл за "Бенфику", "Милан" и "Фиорентину". Помимо этого, провел 94 игры за сборную Португалии, забив 26 голов.

В прошедшей кампании "Бенфика" финишировала на третьей строчке в местном чемпионате.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Руй Кошта
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