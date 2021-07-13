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Чемпион Португалии и игрок Интера перешел в Бенфику

Португалия
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Чемпион Португалии и игрок Интера перешел в Бенфику

Фото: Бенфіка

Новина українською

Центральный или опорный полузащитник сборной Португалии 28-летний Жоау Мариу - игрок "Бенфики".

Он перешел в качестве свободного агента, а накануне покинул итальянский "Интер", с которым завершился контракт.

С "Бенфикой" соглашение заключено до лета 2026 года.

Прошлый сезон Жоау Мариу провел в лиссабонском "Спортинге", стал с ним чемпионом Португалии. Сыграл 34 матча, забил 2 гола, отдал 2 голевые пасы.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан) Жоау Мариу
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