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Чемпион Португалии и игрок Интера перешел в Бенфику
Фото: Бенфіка
Центральный или опорный полузащитник сборной Португалии 28-летний Жоау Мариу - игрок "Бенфики".
Он перешел в качестве свободного агента, а накануне покинул итальянский "Интер", с которым завершился контракт.
С "Бенфикой" соглашение заключено до лета 2026 года.
Прошлый сезон Жоау Мариу провел в лиссабонском "Спортинге", стал с ним чемпионом Португалии. Сыграл 34 матча, забил 2 гола, отдал 2 голевые пасы.
Читайте такжеЖоау Мариу может перейти из Интера в Бенфику
✍️ @joaome17 é ????⚪!#DeTodosUm pic.twitter.com/daOK45IJRt— SL Benfica (@SLBenfica) July 13, 2021
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