Чемпион Португалии и игрок Интера перешел в Бенфику

Центральный или опорный полузащитник сборной Португалии 28-летний Жоау Мариу - игрок "Бенфики".

Он перешел в качестве свободного агента, а накануне покинул итальянский "Интер", с которым завершился контракт.

С "Бенфикой" соглашение заключено до лета 2026 года.

Прошлый сезон Жоау Мариу провел в лиссабонском "Спортинге", стал с ним чемпионом Португалии. Сыграл 34 матча, забил 2 гола, отдал 2 голевые пасы.