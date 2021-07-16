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Кака, Озил, Пепе и другие. Кого Криштиану Роналду возьмет в свою сборную

Португалия
(2 голосов)

Фантазируем

Кака, Озил, Пепе и другие. Кого Криштиану Роналду возьмет в свою сборную

UA-Футбол
Новина українською

Символические сборные бывают разными. Не зря же они и называются символическими. Мы решили пойти дальше и составить команду не из лучших игроков отдельного чемпионата или историческую Dream Team. Мы подготовили сборную из друзей одной из легенд современности Криштиану Роналду. Конечно, в ней хватает португальцев, но не только с земляками дружил пятикратный обладатель Золотого мяча. Итак, представляем вам наш список сборной, составленной из друзей Роналду!

Читайте такжеНеймар, Суарес, Дани Алвес и остальные. Мы собрали сборную друзей Лионеля Месси. ВИДЕО

Автор сценария - Георгий Грошев
Режиссер - Александр Рыженко

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В статье: Криштиану Роналду канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.07.2021 в 18:54
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