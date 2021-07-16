Кака, Озил, Пепе и другие. Кого Криштиану Роналду возьмет в свою сборную

Символические сборные бывают разными. Не зря же они и называются символическими. Мы решили пойти дальше и составить команду не из лучших игроков отдельного чемпионата или историческую Dream Team. Мы подготовили сборную из друзей одной из легенд современности Криштиану Роналду. Конечно, в ней хватает португальцев, но не только с земляками дружил пятикратный обладатель Золотого мяча. Итак, представляем вам наш список сборной, составленной из друзей Роналду!

Автор сценария - Георгий Грошев

Режиссер - Александр Рыженко