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Кака, Озил, Пепе и другие. Кого Криштиану Роналду возьмет в свою сборную
Фантазируем
Символические сборные бывают разными. Не зря же они и называются символическими. Мы решили пойти дальше и составить команду не из лучших игроков отдельного чемпионата или историческую Dream Team. Мы подготовили сборную из друзей одной из легенд современности Криштиану Роналду. Конечно, в ней хватает португальцев, но не только с земляками дружил пятикратный обладатель Золотого мяча. Итак, представляем вам наш список сборной, составленной из друзей Роналду!
Автор сценария - Георгий Грошев
Режиссер - Александр Рыженко
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