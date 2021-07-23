После сезона в Милане хавбек перебрался в чемпионат Португалии

Французский центральный полузащитник Суалихо Мейте перешел из итальянского "Торино" в португальскую "Бенфику".

Контракт заключен до 2026 года, сообщает клуб.

27-летний игрок выступал за "Торино" с 2018 года, а последний сезон провел в аренде "Милана" - сыграл 37 поединков, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

"Бенфика" выкупила контракт Саулихо, но за какую сумму - пока неизвестно.

Мейте является воспитанником "Осера", играл также за "Лилль", "Монако", "Бордо" и бельгийский "Зюлте-Варегем".