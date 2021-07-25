Португалия
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Бенфика хочет подписать Косту. Яремчук больше не в приоритете
Клуб активно ищет нападающего
"Бенфика" лидирует в борьбе за форварда Диего Косту. Клуб обсуждает с агентами нападающего экономические детали сделки.
32-летний испанец хочет зарабатывать 3 млн евро в год плюс бонусы. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
Ранее "Бенфика" хотела подписать украинского нападающего Романа Яремчука, но теперь такой вариант не в приоритете.
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Источник:Твиттер Руди Галетти
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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
25.07.2021 в 15:11
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Trztrqtr (Украина)
25.07.2021 в 15:18
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