Бенфика хочет подписать Косту. Яремчук больше не в приоритете

"Бенфика" лидирует в борьбе за форварда Диего Косту. Клуб обсуждает с агентами нападающего экономические детали сделки.

32-летний испанец хочет зарабатывать 3 млн евро в год плюс бонусы. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Ранее "Бенфика" хотела подписать украинского нападающего Романа Яремчука, но теперь такой вариант не в приоритете.