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“Мы давно искали нападающего с такими качествами” – тренер Бенфики о Яремчуке
Новый форвард устраивает тренера
Фото: slbenfica.pt / Автор: неизвестен
Жорже Жезуш, тренер “Бенфики”, прокомментировал недавний трансфер Романа Яремчука перед матчем квалификации Лиги Чемпионов против “Спартака”.
“Мы давно искали нападающего с такими качествами. Я доволен его приобретением, но завтра он не сможет сыграть, потому что не заявлен на Лигу чемпионов”.
“Ставку придется делать на тех игроков, с кем тренировались в предсезонке. У нас есть несколько молодых ребят, которые неплохо проявляли себя, и они будут поддерживать атаку команды, надеюсь, на должном уровне” – сказал он.
Украинский новичок не был заявлен на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против “Спартака”.
Непопадание в состав, скорее всего, связано с недостатком тренировок с первой командой. В клубе ещё 3 нападающих, которые будут конкурировать с Романом, поэтому было опрометчиво рассчитывать на столь скорое появление Яремчука в официальных матчах.
Яремчук официально присоединился к “Бенфике” только в субботу.
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