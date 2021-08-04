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“Мы давно искали нападающего с такими качествами” – тренер Бенфики о Яремчуке

Португалия
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Новый форвард устраивает тренера

“Мы давно искали нападающего с такими качествами” – тренер Бенфики о Яремчуке

Фото: slbenfica.pt / Автор: неизвестен

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Жорже Жезуш, тренер “Бенфики”, прокомментировал недавний трансфер Романа Яремчука перед матчем квалификации Лиги Чемпионов против “Спартака”.

“Мы давно искали нападающего с такими качествами. Я доволен его приобретением, но завтра он не сможет сыграть, потому что не заявлен на Лигу чемпионов”.

“Ставку придется делать на тех игроков, с кем тренировались в предсезонке. У нас есть несколько молодых ребят, которые неплохо проявляли себя, и они будут поддерживать атаку команды, надеюсь, на должном уровне” – сказал он.

Украинский новичок не был заявлен на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против “Спартака”.

Непопадание в состав, скорее всего, связано с недостатком тренировок с первой командой. В клубе ещё 3 нападающих, которые будут конкурировать с Романом, поэтому было опрометчиво рассчитывать на столь скорое появление Яремчука в официальных матчах.

Яремчук официально присоединился к “Бенфике” только в субботу.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Жорже Жезуш Спартак (Москва)
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