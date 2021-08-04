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Отец Яремчука: Сыну необходимо время для адаптации
Роман в последнее время не тренировался
Фото: twitter.com/SLBenfica
Олег Яремчук, отец форварда "Бенфики" Романа Яремчука, поддерживает решение тренера не включать новичка в заявку на сегодняшний матч Лиги чемпионов против "Спартака".
"Я считаю, что главный тренер "Бенфики" Жорже Жезус правильно сделал, не включив Романа в состав делегации. И не только потому, что в "Бенфике" сразу пять игроков амплуа Яремчука планомерно готовились к поединку со "Спартаком". Все же, нужно учесть, что в составе "Бенфики" сын провел лишь несколько тренировок, а ведь еще необходимо время для адаптации. К тому же нельзя забывать, что после возвращения из отпуска со своей предыдущей командой - "Гентом", Роман вообще не тренировался. Поэтому не было смысла форсировать события".
"Сейчас сын в Лиссабоне упорно занимается под руководством тренера по физподготовке. 7 августа стартует чемпионат Португалии, "Бенфика" играет в гостях с "Морейренсе".
"Роман прилагает усилия, чтобы подойти к поединку во всеоружии, однако дальше все будет зависеть от решения Жорже Жезуса", - сказал Олег Яремчук.
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