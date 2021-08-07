Португалия. Бенфика удерживает победу вдесятером, для Яремчукa не хватило замен

Португалия. Примейра Лига

Морейра-де-Конегуш. "Эштадиу Жоаким де Алмейда Фрейтас"

"Морейренсе" - "Бенфика" 1:2

Голы: Мартинш 30 - Вериссимо 9, Вальдшмидт 19

"Морейренсе": Пашинато, Росич, Ба, Артур Жорже (А. Луиш 78), Соареш (Галего 79), Конте (Франко 60), Пашеку, Пирес, Мартинш, Вальтерсон (Р. Рамош 38), Ян (Фримпонг 79)

"Бенфика": Влаходимос, Вериссимо, Отаменди, Вертонген, Гонсалвеш, Мейте (Жедсон 83), Таарабт (Вайгль 59), Диаш (Гримальдо 83), Эвертон (Рафа Силва 71), Г. Рамош, Вальдшмидт (Жилберто 59)

Предупреждения: Соареш 36, Пирес 70, Артур Жорже 74, Пашеку 90+3 - Таарабт 33, Вайгль 60, Мейте 81, Рафа Силва 90+8

Удаление: Гонсалвеш 55 (прямая красная)

Главный арбитр: Витор Феррейра

Первый матч сезона в лиге мог стать непростым для "Бенфики". Давление после провального сезона 2020/21 велико. В среду она играла в Москве в Квалификации Лиги Чемпионов, во вторник вновь играть со "Спартаком". Главный тренер Жорже Жезуш прямо заявил, что ЛЧ его ныне интересует гораздо больше. Потому и заменил шестерых игроков, конкретно - всю полузащиту и атаку. А "Морейренсе" последние сезоны идёт в первой половине турнирной таблицы, предыдущий закончил восьмым, несмотря на смену четырёх тренеров. В частности, сыграв 1:1 с "орлами" дома. И сегодня мог добыть ничью.

Начало как раз было сверхудачным для гостей. В бардаке в штрафной после подачи углового Конте выбил мяч прямо в голову Вериссимо. Затем защитник забросил на Гонсалвеша на правом фланге, тот прострелил, вновь рикошет, и набежавший вторым темпом второй форвард Вальдшмидт добивает. Немец ещё и вроде бы заработал удаление Артура Жорже. Но просмотр видео выявил чистый подкат. А затем вдруг прошёл отличный пас вразрез Яна на Мартинша. Вскоре ещё и Ба прицельно бил с 12-ти метров - Влаходимос вытащил.

В первом тайме фаворит владел мячом 75 процентов времени. Но, как и в Москве, бросался в глаза контраст между отличными контратаками и слабой позиционной атакой, а также проблемы с завершением. Рамош, приняв дальний заброс, пробил в перекладину. Вальдшмидт вновь замыкал вторым темпом. Пашинато вытащил. А во втором тайме и вовсе шла вязкая жёсткая борьба. Настолько жёсткая, что после просмотра на видео эпизода с въездом сзади в ногу Конте был унесён на носилках, а Гонсалвеш - удалён. И это не только накалило напряжение, но и лишило нас дебюта Романа Яремчука.

Далее на поле уже шла настоящая битва. С постоянными фолами, жёлтыми карточками, остановками игры, спорами. И почти без ударов по воротам. Мяч был у хозяев, гости пытались не слишком прижиматься к своим воротам, замедлять игру, ближе к концу уже просто поставили "автобус". Опыт и замены с акцентом на оборону помогли им удержаться и в основное, и в девять минут добавленного времени. По истечению которых на временном президенте Руи Коште просто лица не было.

Будем ожидать появления Яремчука против "Спартака".