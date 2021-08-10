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Яремчук сегодня может дебютировать за Бенфику
Надежда на замены от Жорже Жезуша
Фото: footboom.com / Автор: неизвестен
“Бенфика” объявила стартовый состав на предстоящий матч третьего квалификационного раунда против московского “Спартака”. Роман Яремчук вновь попал на скамейку запасных.
???? Suplentes: Helton, Gilberto, Morato, Gil Dias, Florentino, Meïte, Taarabt, Gedson, Everton, Waldschmidt, Vinícius e Yaremchuk. #SLBSpartak #UCL #RepsolPortugal #EPluribusUnum— SL Benfica (@SLBenfica) August 10, 2021
Встреча начнется в 22:00.
Ранее Жорже Жезуш заявлял, что украинский форвард может выйти на поле в матче с “Морейренсе”, но Яремчук так и не вышел на поле.
Напомним, что первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу лиссабонского клуба.
Роман Яремчук перешел в “Бенфику” из бельгийского “Гента” 31 июля. Сумма трансфера составила 17 миллионов евро.
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