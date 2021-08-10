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Яремчук сегодня может дебютировать за Бенфику

Португалия
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Надежда на замены от Жорже Жезуша

Яремчук сегодня может дебютировать за Бенфику

Фото: footboom.com / Автор: неизвестен

Новина українською

“Бенфика” объявила стартовый состав на предстоящий матч третьего квалификационного раунда против московского “Спартака”. Роман Яремчук вновь попал на скамейку запасных.

Встреча начнется в 22:00.

Ранее Жорже Жезуш заявлял, что украинский форвард может выйти на поле в матче с “Морейренсе”, но Яремчук так и не вышел на поле.

Напомним, что первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу лиссабонского клуба.

Читайте такжеЯремчук попал в запас Бенфики на матч с Морейренсе

Роман Яремчук перешел в “Бенфику” из бельгийского “Гента” 31 июля. Сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Гент
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