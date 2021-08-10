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Яремчук дебютировал за Бенфику, приняв участие в забитом мяче

Португалия
Обновлено
(3 голосов)

Игрок, как и ожидалось, вышел на замену

Яремчук дебютировал за Бенфику, приняв участие в забитом мяче

Фото: footboom.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Роман Яремчук вышел на поле во втором тайме матча третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов “Бенфика” - “Спартак”. На данный момент клуб украинца ведет 3:0 по сумме двух встреч.

Яремчук появился на поле на 65 минуте, заменив Гонсалу Рамуша.

Ранее Жорже Жезуш обещал выпустить игрока в матче против “Морейренсе”, но Роман так и не появился на поле.

Первый матч между командами закончился со счетом 2:0 в пользу команды из Лиссабона.

Яремчук перешел в “Бенфику” из “Гента” 31 июля за 17 миллионов евро. В прошлом сезоне за “Генк” Роман провел 44 игры, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач.

Отметим, что в своем дебютном поединке за "орлов" Яремчук отличился результативным действием - его удар обусловил автогол в ворота "Спартака".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Гент
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Комментарии (6)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
10.08.2021 в 23:57
Приятно заканчиваются сутки. Нагнули ненавистное мясо при самом активном участии Яремчука.
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+2
0
Comment06 (Украина)
10.08.2021 в 23:56
А, главное, организовал (предголевой пас черпачком) и забил обидный для спартачей гол( два рикошета)! Молодец! Первый блин не комом!
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+3
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
10.08.2021 в 23:53
и забил рашистам
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+3
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
10.08.2021 в 23:53
Не просто дебютировал, а еще и по бильярдному забил.) От двух бортов в лузу)
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+4
0
Djibouti (Djibouti)
10.08.2021 в 23:51
И сразу голяс
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+3
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
10.08.2021 в 23:52
Ещё такой, с позором для свинособак )))
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+4
0


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