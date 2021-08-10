Яремчук дебютировал за Бенфику, приняв участие в забитом мяче

Роман Яремчук вышел на поле во втором тайме матча третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов “Бенфика” - “Спартак”. На данный момент клуб украинца ведет 3:0 по сумме двух встреч.

Яремчук появился на поле на 65 минуте, заменив Гонсалу Рамуша.

Ранее Жорже Жезуш обещал выпустить игрока в матче против “Морейренсе”, но Роман так и не появился на поле.

Первый матч между командами закончился со счетом 2:0 в пользу команды из Лиссабона.

Яремчук перешел в “Бенфику” из “Гента” 31 июля за 17 миллионов евро. В прошлом сезоне за “Генк” Роман провел 44 игры, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач.

Отметим, что в своем дебютном поединке за "орлов" Яремчук отличился результативным действием - его удар обусловил автогол в ворота "Спартака".