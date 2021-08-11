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"Узнал об интересе Бенфики от Шевченко", - Яремчук дал комментарий после эффектного дебюта
Рома верит в успешное развитие карьеры в Португалии
Фото: Сорт-Экспресс / Автор: неизвестен
Вчера Роман Яремчук эффектно дебютировал за “Бенфику” в матче против московского “Спартака”, организовав вторую голевую атаку португальской команды. После матча он ответил на вопросы местных журналистов.
Какие эмоции от такого удачного дебюта за «Бенфику»?
Честно, я думал только о дебюте, концентрировался на игре. И сейчас я просто счастлив, что сыграл за «Бенфику».
Как проходил твой переезд в Португалию? Интерес возник после Евро?
Нет, клуб давно следил за мной. А я узнал об интересе "Бенфики" от Андрея Шевченко. У меня были разные варианты продолжения карьеры, но я выбрал именно "Бенфику".
Почему именно "Бенфика"?
Мне нравится тот футбол, в который играет команда, нравится их философия. Считаю, что мне тут будет максимально комфортно.
"Спартак" сегодня просто не уровень "Бенфики"? В обоих матчах борьбы практически не было.
Сложно сказать. У «Спартака» сейчас новый тренер, команде нужно время, чтобы привыкнуть к тому футболу, который он ставит. По щелчку пальцев ничего не делается. Считаю, что у «Спартака» все будет хорошо.
Руй Витория раньше тренировал «Бенфику», вы обсуждали это внутри команды?
Да, мы разговаривали и знали, что между двумя тренерами всегда хорошая конкуренция и интересное противостояние. Но никакой дополнительной накачки не было.
Кого-то из состава "Спартака»"можешь выделить?
Считаю, что у них немало хороших футболистов. Но хотелось бы выделить Самюэля Жиго, с которым я играл в «Генте». Я хорошо его знаю, нам удалось немного пообщаться до игры и после. Думаю, его ждет большая карьера.
Напомним, что матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды украинца.
В следующем раунде “Бенфике” предстоит сыграть против “ПСВ”. Матчи пройдут 18 и 24 августа. В случае прохода, команда Яремчука сможет выступать в групповом этапе Лиги Чемпионов.
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