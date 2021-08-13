“У сына были предложения из АПЛ”, – отец Яремчука о выборе сыном клуба

Отец Яремчука дал комментарий изданию “Экспресс”, в котором раскрыл некоторые подробности перехода сына. В частности, стало известно что Ромой интересовались в АПЛ.

“Были предложения от английских команд, которые не попадают в первую десятку АПЛ. Сын хотел перейти в клуб, который борется за чемпионство, а не плетется где-то в нижней части таблицы” – приводит Экспресс слова Олега Степановича Яремчука.

Напомним, что “Бенфика” интересовалась форвардом последние два года, но в активную фазу переговоры вступили лишь после Евро. Давний интерес также мог сыграть важную роль при выборе клуба.

Сообщается, что “Бенфика” на всякий случай также прописала в контракте украинца отступные в размере 100 миллионов евро, что говорит о серьезных намерениях руководства.

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Яремчук перешел в лиссабонский клуб из бельгийского “Гента” 31 июля за 17.5 миллионов евро.