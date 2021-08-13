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“У сына были предложения из АПЛ”, – отец Яремчука о выборе сыном клуба

Португалия
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Роман решил не рисковать

“У сына были предложения из АПЛ”, – отец Яремчука о выборе сыном клуба

Фото: twitter.com/slbenfica_en / Автор: неизвестен

Новина українською

Отец Яремчука дал комментарий изданию “Экспресс”, в котором раскрыл некоторые подробности перехода сына. В частности, стало известно что Ромой интересовались в АПЛ.

“Были предложения от английских команд, которые не попадают в первую десятку АПЛ. Сын хотел перейти в клуб, который борется за чемпионство, а не плетется где-то в нижней части таблицы” – приводит Экспресс слова Олега Степановича Яремчука.

Напомним, что “Бенфика” интересовалась форвардом последние два года, но в активную фазу переговоры вступили лишь после Евро. Давний интерес также мог сыграть важную роль при выборе клуба.

Сообщается, что “Бенфика” на всякий случай также прописала в контракте украинца отступные в размере 100 миллионов евро, что говорит о серьезных намерениях руководства.

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Яремчук перешел в лиссабонский клуб из бельгийского “Гента” 31 июля за 17.5 миллионов евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Гент
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Источник:
expres.online

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Комментарии (1)
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bender_sun (Белая Церковь)
14.08.2021 в 00:58
Нормальна позиція здорової людини. Може Роман хоче щось виграти в своїй кар'єрі, з Бенфікою в чемпіонаті Португалії це більш ніж реально.
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