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“У сына были предложения из АПЛ”, – отец Яремчука о выборе сыном клуба
Роман решил не рисковать
Фото: twitter.com/slbenfica_en / Автор: неизвестен
Отец Яремчука дал комментарий изданию “Экспресс”, в котором раскрыл некоторые подробности перехода сына. В частности, стало известно что Ромой интересовались в АПЛ.
“Были предложения от английских команд, которые не попадают в первую десятку АПЛ. Сын хотел перейти в клуб, который борется за чемпионство, а не плетется где-то в нижней части таблицы” – приводит Экспресс слова Олега Степановича Яремчука.
Напомним, что “Бенфика” интересовалась форвардом последние два года, но в активную фазу переговоры вступили лишь после Евро. Давний интерес также мог сыграть важную роль при выборе клуба.
Сообщается, что “Бенфика” на всякий случай также прописала в контракте украинца отступные в размере 100 миллионов евро, что говорит о серьезных намерениях руководства.
Яремчук перешел в лиссабонский клуб из бельгийского “Гента” 31 июля за 17.5 миллионов евро.
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