Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенфика продала своего нападающего в Вольфсбург
Облегчение для Яремчука?
Вольфсбург/Автор невідомий
Португальская "Бенфика" официально объявила о продаже немецкого нападающего Луки Вальдшмидта.
Сумма перехода составила 12 млн евро, игрок заключил договор с новым клубом на четыре года.
В составе "орлов" Лука выступал с прошлого лета, перед тем перейдя из "Фрайбурга" за 15 млн евро. В этом сезоне Вальдшмидт уже успел записать два гола на свой счет, в одном из которых ему ассистировал украинец Роман Яремчук. В основном немец играл на позиции оттянутого нападающего.
Напомним, что "Вольфсбург" по итогам прошлого сезона гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги Чемпионов, а "Бенфика" сейчас проходит завершающий этап квалификации в основную сетку самого престижного футбольного турнира Старого света. Следующий матч "орлы" сыграют против "ПСВ" в Эйндховене во вторник, 24 августа. Первая встреча завершилась в пользу команды Яремчука - 2:1.
Популярное сейчас
- Нападающий Динамо готов покинуть клуб ради Серии А
- Конопля: У Де Дзерби просто сумасшедшее понятие игры
- Разгром от Шахтера, победа Днепра-1, старт Малиновского. Главные новости за 21 августа
- Наставник Бенфики: У Яремчука есть все, чтобы давать команде еще больше
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО