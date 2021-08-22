Бенфика продала своего нападающего в Вольфсбург

Португальская "Бенфика" официально объявила о продаже немецкого нападающего Луки Вальдшмидта.

Сумма перехода составила 12 млн евро, игрок заключил договор с новым клубом на четыре года.

В составе "орлов" Лука выступал с прошлого лета, перед тем перейдя из "Фрайбурга" за 15 млн евро. В этом сезоне Вальдшмидт уже успел записать два гола на свой счет, в одном из которых ему ассистировал украинец Роман Яремчук. В основном немец играл на позиции оттянутого нападающего.

Напомним, что "Вольфсбург" по итогам прошлого сезона гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги Чемпионов, а "Бенфика" сейчас проходит завершающий этап квалификации в основную сетку самого престижного футбольного турнира Старого света. Следующий матч "орлы" сыграют против "ПСВ" в Эйндховене во вторник, 24 августа. Первая встреча завершилась в пользу команды Яремчука - 2:1.