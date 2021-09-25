Идеально сориентировался. ВИДЕО, как форвард Порту забил с центра поля

29-летний иранец Мехди Тареми только третий сезон играет в Португалии, до этого он выступал на родине и в Катаре. Впрочем, переезд в Европу дался ему достаточно легко. Лишь после сезона в составе "Риу Аве" его приобрел "Порту" и явно не прогадал. В прошлом чемпионате Тареми забил 16 голов, в нынешнем уже имеет четыре результативных удара в семи матчах. В пятницу именно его удар открыл счет в поединке против "Жил Висенте". И забил он очень эффектно.

Перехватив мяч в центре поля, он сделал несколько шагов и метров с 45-ти перебросил голкипера, который вышел к линии штрафной! К слову, соперник сумел отыграться, но "Порту" вырвал победу благодаря идеально реализованному штрафному от Сержиу Оливейры (на видео - с 3:20).

"Порту" занимают второе место, отставая от "Бенфики" на один балл. К тому же команда Романа Яремчука имеет на один сыгранный матч меньше. Именно сегодня лиссабонцы сыграют с "Виторией".