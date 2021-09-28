Этьен Это'О, сын бывшего форварда "Барселоны", миланского "Интера" и сборной Камеруна Самуэля Это'О, теперь будет играть в Португалии.

Трудовой договор с 19-летним нападающим заключил клуб "Витория Гимараэш". Для начала парень присоединится к молодежному составу. Ранее Это'О-младший выступал на молодежном уровне за "Мальорку", "Овьедо" и "Атлетико Балеарес".

Напомним, Самуэль Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019-м. Также он защищал цвета "Реала", "Мальорки", "Анжи", "Челси", "Эвертона", "Сампдории", успел засветиться в Турции и Катаре. Камерунец – трехкратный победитель ЛЧ, лучший бомбардир в истории своей сборной.