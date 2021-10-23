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Вингер Порту Диас интересен сразу нескольким топ-клубам
Игрок может вскоре сменить клубную прописку
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Фланговый полузащитник португальского "Порту" Луис Диас Маруланда может вскоре перейти в один из европейских топ-клубов.
Колумбийцем интересуются "Ньюкасл", "Челси", "Бавария" и "Реал". Клубы могут попробовать подписать 24-летнего футболиста уже зимой. Эти команды ранее запрашивали информацию об игроке. Опция выкупа в его контракте с "Порту" составляет 80 миллионов евро.
Напомним, Луис Диас забил победный гол "Порту" в матче Лиги чемпионов с "Миланом" (1:0). Кроме этого, он был признан лучшим игроком матча.
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