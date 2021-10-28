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Прокуратура Португалии расследует контракты игроков Бенфики. В том числе и Педриньо
Впрочем, самого игрока это вряд ли затронет
SL Benfica
Правоохранительные органы Португалии, в частности, прокуратура, начали расследование деталей контрактов "Бенфики" с целым рядом футболистов.
Правоохранительные органы заинтересовались контактами 19 бывших и действующих игроков клуба, в том числе и хавбека Педриньо, который летом за 18 млн евро перешел в "
Расследование связано с деятельностью экс-президента лиссабонского клуба Луиса Филипе Виейры.
Ранее португальские правоохранители расследовали деятельность Виеры на посту президента клуба, где ему вменялось злоупотребление служебным положением, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, подделка документов и отмывание денег.
В итоге, после заведенного дела, Виера летом был вынужден уйти в отставку, хотя расследование прокуратуры продолжается и по сей день.
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