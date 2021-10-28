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Прокуратура Португалии расследует контракты игроков Бенфики. В том числе и Педриньо

Португалия
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(1 голосов)

Впрочем, самого игрока это вряд ли затронет

Прокуратура Португалии расследует контракты игроков Бенфики. В том числе и Педриньо

SL Benfica

Новина українською

Правоохранительные органы Португалии, в частности, прокуратура, начали расследование деталей контрактов "Бенфики" с целым рядом футболистов.

Правоохранительные органы заинтересовались контактами 19 бывших и действующих игроков клуба, в том числе и хавбека Педриньо, который летом за 18 млн евро перешел в "Шахтер".

Расследование связано с деятельностью экс-президента лиссабонского клуба Луиса Филипе Виейры.

Ранее португальские правоохранители расследовали деятельность Виеры на посту президента клуба, где ему вменялось злоупотребление служебным положением, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, подделка документов и отмывание денег.

В итоге, после заведенного дела, Виера летом был вынужден уйти в отставку, хотя расследование прокуратуры продолжается и по сей день.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
Record

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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.10.2021 в 18:18
Кроти підписали шахрая, бо самі такі.
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.10.2021 в 18:38
Шахрай (бувший даунецьк)
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+2
0


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