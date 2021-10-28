Прокуратура Португалии расследует контракты игроков Бенфики. В том числе и Педриньо

Правоохранительные органы Португалии, в частности, прокуратура, начали расследование деталей контрактов "Бенфики" с целым рядом футболистов.

Правоохранительные органы заинтересовались контактами 19 бывших и действующих игроков клуба, в том числе и хавбека Педриньо, который летом за 18 млн евро перешел в " Шахтер ".

Расследование связано с деятельностью экс-президента лиссабонского клуба Луиса Филипе Виейры.

Ранее португальские правоохранители расследовали деятельность Виеры на посту президента клуба, где ему вменялось злоупотребление служебным положением, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, подделка документов и отмывание денег.

В итоге, после заведенного дела, Виера летом был вынужден уйти в отставку, хотя расследование прокуратуры продолжается и по сей день.