Португалия
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Белененсеш вышел на игру против Бенфики вдевятером и с голкипером в поле
Из-за коронавируса Жоау Монтейру играет правого защитника
В матче 12-го тура чемпионата Португалии "Белененсеш" принимает "Бенфику".
Хозяева вышли на эту игру вдевятером - это все игроки которые были доступны главному тренеру на этот поединок из-за коронавируса.
Примечательно, что 2 футболистов - голкиперы. Алвару Рамалью защищает рамку ворот, а Жоау Монтейру исполняет роль флангового защитника.
Команда пропустила уже на 1-й минуте встречи.
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