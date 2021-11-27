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Белененсеш вышел на игру против Бенфики вдевятером и с голкипером в поле

Португалия
Обновлено
(1 голосов)

Из-за коронавируса Жоау Монтейру играет правого защитника

Белененсеш вышел на игру против Бенфики вдевятером и с голкипером в поле

Новина українською

В матче 12-го тура чемпионата Португалии "Белененсеш" принимает "Бенфику".

Хозяева вышли на эту игру вдевятером - это все игроки которые были доступны главному тренеру на этот поединок из-за коронавируса.

Примечательно, что 2 футболистов - голкиперы. Алвару Рамалью защищает рамку ворот, а Жоау Монтейру исполняет роль флангового защитника.

Команда пропустила уже на 1-й минуте встречи.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Белененсеш (Лиссабон)
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Комментарии (6)
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Динамо-машина (Киев)
27.11.2021 в 23:33
Лучше бы Яремчука выпустили, поправить ему статистику. Его конкурент Нуньес уже 3 забил, а Сеферович 2...А Рома во время этого "Эльдорадо" сидит на банке. Хотя этот конечно цирк, а не футбол. В адекватных чемпионатах просто переносят игру.
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androma (Вересневе)
27.11.2021 в 23:31
А слабо було Бенфіці проявити фейрплей і теж вийти вдев'ятьох. Ну забили б на пару голів менше. А так позор Бенфіці, всеодно що бити лежачого
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Карикатурист (Білозерське)
27.11.2021 в 23:28
Чому з академії не взяти? Нема академії?
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0
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Benzil (Львів)
27.11.2021 в 23:23
Там після першого тайму вже 0-7...просто цирк, а не футбол. Чому б не перенести матч?
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andinho (Lviv)
27.11.2021 в 23:09
Альоу, адміни. Ви взагалі дружите з українською мовою і з головою? Ви всі матеріали Google Перекладачем перекладаєте? Що означає вийти "в 9-му"? Взагалі там з розуму походили, чи що?! Не вмієте, краще вже всі статті на московській мові пишіть!
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янковский ян (Запорожье)
27.11.2021 в 23:01
Ну и зачем такой матч
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