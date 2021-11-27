Белененсеш вышел на игру против Бенфики вдевятером и с голкипером в поле

Лучше бы Яремчука выпустили, поправить ему статистику. Его конкурент Нуньес уже 3 забил, а Сеферович 2...А Рома во время этого "Эльдорадо" сидит на банке. Хотя этот конечно цирк, а не футбол. В адекватных чемпионатах просто переносят игру.