Белененсеш покинул поле в начале второго тайма. Матч с Бенфикой остановлен

В рамках 12-го тура чемпионата Португалии "Белененсеш" принимал "Бенфику".

Из-за вспышки коронавируса в стане хозяев команда вышла на игру вдевятером, при этом двое игроков были голкиперами - один вратарь играл на позиции правого защитника.

Ожидаемо, что "орлы" были обречены на разгромное поражение, так и случилось, в большинстве "орлы" за первый тайм забили в ворота ""Белененсеша" семь мячей.

Второй тайм матча долго не начинался, в итоге хозяева все же вышли на поле всемером, но через несколько минут один из игроков покинул поле из-за травмы, а так как играть вшестером нельзя по регламенту, то "Белененсеш" покинул поле и матч был остановлен.