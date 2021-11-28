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Белененсеш покинул поле в начале второго тайма. Матч с Бенфикой остановлен

Португалия
(1 голосов)

Семь игроков "Белененсеша" вышли на вторые 45 минут

Белененсеш покинул поле в начале второго тайма. Матч с Бенфикой остановлен

Новина українською

В рамках 12-го тура чемпионата Португалии "Белененсеш" принимал "Бенфику".

Из-за вспышки коронавируса в стане хозяев команда вышла на игру вдевятером, при этом двое игроков были голкиперами - один вратарь играл на позиции правого защитника.

Ожидаемо, что "орлы" были обречены на разгромное поражение, так и случилось, в большинстве "орлы" за первый тайм забили в ворота ""Белененсеша" семь мячей.

Второй тайм матча долго не начинался, в итоге хозяева все же вышли на поле всемером, но через несколько минут один из игроков покинул поле из-за травмы, а так как играть вшестером нельзя по регламенту, то "Белененсеш" покинул поле и матч был остановлен.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Белененсеш (Лиссабон)
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Комментарии (2)
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Крестоносец (Полтава)
28.11.2021 в 00:22
Не думал что Бенфика такие черти. Так куражится против аутсайдера который вышел вдевятером, и ещё и с полевым голкипером это нужно вообще не иметь моральных ориентиров...
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SeventyFour (Phoenix)
28.11.2021 в 00:33
“professional’s”
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