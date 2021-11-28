Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Белененсеш покинул поле в начале второго тайма. Матч с Бенфикой остановлен
Семь игроков "Белененсеша" вышли на вторые 45 минут
В рамках 12-го тура чемпионата Португалии "Белененсеш" принимал "Бенфику".
Из-за вспышки коронавируса в стане хозяев команда вышла на игру вдевятером, при этом двое игроков были голкиперами - один вратарь играл на позиции правого защитника.
Ожидаемо, что "орлы" были обречены на разгромное поражение, так и случилось, в большинстве "орлы" за первый тайм забили в ворота ""Белененсеша" семь мячей.
Второй тайм матча долго не начинался, в итоге хозяева все же вышли на поле всемером, но через несколько минут один из игроков покинул поле из-за травмы, а так как играть вшестером нельзя по регламенту, то "Белененсеш" покинул поле и матч был остановлен.
Популярное сейчас
- Серия А. Ювентус - Аталанта 0:1. Крепость разрушена
- В поисках приключений. Минай - Динамо 0:2
- Гладкий: Ахметов – честный и справедливый. Однажды угрожал нас отправить на Аляску с пингвинами играть
- Каннаваро: Криштиану уже не такой мобильный, как несколько лет назад
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова