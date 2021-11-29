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Омикрон уже здесь: новый штамм коронавируса подкосил Белененсеш, игравший вдевятером против Бенфики

Португалия
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Футбол снова оказался под угрозой

Омикрон уже здесь: новый штамм коронавируса подкосил Белененсеш, игравший вдевятером против Бенфики

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наверное, вы слышали, что на выходных "Бенфика" разбила середняка португальского чемпионата, вышедшего играть вдевятером с голкипером на месте правого защитника.

Зрелище, которое Руи Кошта потом назвал "позором португальского футбола", прервалось во втором тайме при счете 7:0 в пользу "Орлов" - игроки "Белененсеша" просто ушли с поля, не желая участвовать в фарсе.

Как сообщает Reuters, в маленьком клубе зафиксировано 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который ученые назвали "омикрон".

Этот штамм считается самым стойким к уже существующим вакцинам. ВООЗ уже призвала как можно быстрее ревакцинировать все население, старше 40 лет. "Родиной" штамма считается Южная Африка, откуда в "Белененсеш" его и привез защитник Тибанг Фете.

В настоящее время он и еще 5-6 представителей клуба переносят болезнь в легкой форме. Всего в "Белененсеше" зафиксировано 13 положительных тестов на омикрон, что вынудило уйти на самоизоляцию 44 человек.

Отметим, что это первый случай инфицирования новым штаммом COVID в европейском футболе. При этом в некоторых странах ЕС омикрон уже встречается; в Украине его пока не обнаружили.

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В статье: Белененсеш (Лиссабон) коронавирус
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Источник:
Reuters

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