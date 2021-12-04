Чемпионат Португалии. Бенфика – Спортинг 1:3. Издевательство над хозяевами

Чемпионат Португалии, 13-й тур

"Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш

Если в Бруно Лаже все-таки не пойдет в “Вулверхэмптоне”, то владельцы английского клуба, пропагандирующие португальское направление развития, могут не переживать за свое будущее. На тренерской арене все больше и больше начинает сиять Рубен Аморим, который сделал из “львов” настоящих зверей. 12-ая подряд победа "Спортинга" во всех турнирах подряд. Такого не было ни в одной команде из топ-10 европейских чемпионатов в текущем сезоне.

Преимущество гостей ощущалось на протяжении всех 90 минут на поле. "Львы" отличались от "орлов" своей легкостью, быстротой и хорошей позиционной игрой, что вообще нельзя было сказать в контексте игроков "Бенфики". Уже на восьмой минуте оборонительная линия подопечных Жезуса провалилась, и Сарабия открыл счет в матче. Испанец забежал между тремя центральными защитниками "орлов" и в касание замкнул мягкую передачу от Гонсалвеша. Второй гол во втором матче подряд для Пабло.

После пропущенного мяча хозяева шли вперед, атаковали, но все попытки и удары не были опасны. На 37-й минуте "Спортинг" нанес всего второй выстрел по воротам, но только Влаходимос стал на пути мяча. Греческий голкипер перевел снаряд в стойку после удара Гонсалвеша в великолепной контратаке "львов". К концу тайма гости еще и удвоили счет, но Паулинью залез в 28 сантиметров офсайда. Однако это еще не самая курьезная цифра за сегодня – дальше будет.

В перерыве Жезус выпустил Яремчука вместо латераля Лазаро. Наконец начал играть Рафа Силва, которой молчал первые 45 минут. "Орлам" даже удалось попасть в крестовину после удара Нуньеса, однако голы забивали все равно "львы". И еще и все произошло из-за очередных провалов хозяев “Эштадиу да Луж” в центре защиты. Дважды из глыбы врывались сначала Паулинью, а затем Матеус и без проблем разбирались с Влаходимосом. Откровенно не успевали за соперником сегодня хозяева.

На 80-й минуте Яремчук классно открылся, забежал и записал в свой актив ассист на Нуньеса, однако… 6 сантиметров офсайда свели все насмарку. Роман до сих пор без результативного действия с 25 сентября. Несколько раз сегодня нападающий пытался заострять впереди, однако вся "Бенфика" уже была с опущенными руками. Правда, свой гол престижа хозяева забили за счет индивидуального прохода Пицци.

Высокий класс Аморима позволяет его подопечным даже с двумя важными потерями (капитан Коатес и опорник Пальинья) поиздеваться над соперником в столичном дерби и еще не отпустить "Порту", который тоже в параллельном матче победил. Теперь "Бенфика" на четыре очка уступает двум лидерам чемпионата после 13 туров. Продолжение следует!

"Бенфика" – "Спортинг" 1:3 (0:1)

Голы: Пицци 90+6 - Сарабия 8, Паулиньо 62, Матеус 68

"Бенфика": Влаходимос – Алмейда (Таарабт 74), Отаменди, Вертонген – Лазаро (Яремчук 46), Вайгль (Жилберту 74), Мариу, Гримальдо – Рафа Силва, Нуньес (Г. Рамос 86), Эвертон (Пицци 86)

"Спортинг": Адан - Нету, Инасиу, Феддаль (Эсгаю 55) - Порро, Угарте (Нуну Сантос 90+3), Матеус, Рейс – Гонсалвеш (Браганса 90+3), Паулинью, Сарабия (Томас 83)

Предупреждения: Вертонген 22, Вайгль 27, Таарабт 89 – Феддаль 1, Паулиньо 2, Порро 20, Сарабия 33, Гонсалвеш 45+3, Эсгая 73

Удаление: Карлош Фернандеш 42 (помощник тренера "Спортинга")