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Тренер Бенфики: Чтобы победить Динамо, нужна уверенность, потому что это хорошая команда

Португалия
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"Орлам" нужно быстро отойти от поражения

Тренер Бенфики: Чтобы победить Динамо, нужна уверенность, потому что это хорошая команда

Фото: ФК Бенфика

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Главный тренер португальской "Бенфики" Жорже Жезус прокомментировал подготовку к предстоящему матчу в Лиге чемпионов против "Динамо" в контексте поражения от "Спортинга" в чемпионате:

“В следующую среду нас ждет решающая игра в Лиге чемпионов, в которой мы очень хотим выйти в 1/8 финала. Эти часы не будут легкими для болельщиков, игроков, тренера, но завтра (в воскресенье – прим.) мы уже будем тренироваться и думать, как мы должны обыграть киевское "Динамо".

В чемпионате мы уступаем четыре очка, но еще много игр и времени на восстановление. В среду матч Лиги чемпионов, в котором решится: мы продолжаем или уходим в Лигу Европы.

Соперник (“Спортинг” – прим.) победил нас дома, к этому никто не был готов: ни болельщики, ни команда “Бенфики”. Мы должны знать, как себя вести. Нам нужно восстановить команду и наших болельщиков. Мы не привыкли проигрывать.

В Лиге чемпионов, чтобы победить киевское "Динамо", нужна уверенность, потому что это хорошая команда. Мы знаем, что не всегда побеждаем, но хотим быстро психологически восстанавливаться от поражений”, – сказал Жезус.

Напомним, что "Бенфика" и "Динамо" сойдутся в финальном матче группового этапа Лиги чемпионов в следующую среду, 8 декабря, в Лиссабоне на "Эштадиу да Луж". В то время как киевлянам уже ничего не светит в этом сезоне еврокубков, орлам нужна только победа, а также потеря очков “Барселоны” в параллельном поединке против “Баварии” в Мюнхене. Если сложатся эти факторы, то “Бенфика” выйдет в 1/8 финала турнира, если нет – то опустится в 1/16 Лиги Европы.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Жорже Жезус
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Источник:
slbenfica

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