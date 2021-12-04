Тренер Бенфики: Чтобы победить Динамо, нужна уверенность, потому что это хорошая команда

Главный тренер португальской "Бенфики" Жорже Жезус прокомментировал подготовку к предстоящему матчу в Лиге чемпионов против "Динамо" в контексте поражения от "Спортинга" в чемпионате:

“В следующую среду нас ждет решающая игра в Лиге чемпионов, в которой мы очень хотим выйти в 1/8 финала. Эти часы не будут легкими для болельщиков, игроков, тренера, но завтра (в воскресенье – прим.) мы уже будем тренироваться и думать, как мы должны обыграть киевское "Динамо".

В чемпионате мы уступаем четыре очка, но еще много игр и времени на восстановление. В среду матч Лиги чемпионов, в котором решится: мы продолжаем или уходим в Лигу Европы.

Соперник (“Спортинг” – прим.) победил нас дома, к этому никто не был готов: ни болельщики, ни команда “Бенфики”. Мы должны знать, как себя вести. Нам нужно восстановить команду и наших болельщиков. Мы не привыкли проигрывать.

В Лиге чемпионов, чтобы победить киевское "Динамо", нужна уверенность, потому что это хорошая команда. Мы знаем, что не всегда побеждаем, но хотим быстро психологически восстанавливаться от поражений”, – сказал Жезус.