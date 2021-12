Кубок Португалии. Порту – Бенфика 3:0. Со скандалом от Яремчука

Кубок Португалии, 1/8 финала

"Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Фабиу Вериссиму

Во второй раз подряд в сезоне "Бенфика" проваливает очень важный матч против топ-команды Португалии. В начале декабря "орлы" уступили "Спортингу" 1:3, забив гол на последних секундах, а сегодня не смогли отличиться хотя бы раз. Преимущество хозяев в атаке было поразительным в первом тайме, а после перерыва "драконы" мало шли на ворота Лейте из-за игры в меньшинстве, но "Бенфика" была слишком нервна, чтобы отыграться.

На седьмой минуте "Порту" уже вел со счетом 2:0. Да еще и первый гол случился на 32-й секунде матча! Забыла оборона гостей начать играть от самого стартового свистка и потеряла Эванилсона в штрафной, а тот после отскока добил мяч в уже пустые ворота.

Через несколько минут Тареми мог удваивать преимущество, но Лейте парировал хороший выстрел иранского нападающего, а вот с отличным обводным ударом Витиньи голкипер "орлов" справиться не смог. Португальский полузащитник с метров 16 закрутил точно под стойку, перекинув стража ворот.

После стартового натиска "Бенфика" немного ожила и даже смогла забить, но Нуньес сделал это из офсайда - VAR не даст солгать. Правда, атакующая мощь орлов длилась недолго, ведь Эванилсон оформил уже третий дубль в сезоне, замкнув прострел Луиша Диаша.

"Орлы" были на грани, однако подарок им сделал тот же Эванилсон, который за отмашку в конце тайма получил вторую желтую от арбитра и покинул поле раньше времени.

После перерыва на поле вышел Яремчук с заряженностью на камбэк. Несколько раз пробивал Роман, однако больше эмоций он направил в соперника на 73-й минуте. Арбитр даже хотел удалить украинца за неспортивное поведение, но ограничился желтой – третьей для нападающего в этом сезоне.

