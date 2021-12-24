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Кубок Португалии. Порту – Бенфика 3:0. Со скандалом от Яремчука
У "орлов" не выдерживали нервы во время разгромного счета
Твіттер Бенфіки/Автор невідомий
Кубок Португалии, 1/8 финала
"Драгау" (Порту)
Главный арбитр: Фабиу Вериссиму
Во второй раз подряд в сезоне "Бенфика" проваливает очень важный матч против топ-команды Португалии. В начале декабря "орлы" уступили "Спортингу" 1:3, забив гол на последних секундах, а сегодня не смогли отличиться хотя бы раз. Преимущество хозяев в атаке было поразительным в первом тайме, а после перерыва "драконы" мало шли на ворота Лейте из-за игры в меньшинстве, но "Бенфика" была слишком нервна, чтобы отыграться.
На седьмой минуте "Порту" уже вел со счетом 2:0. Да еще и первый гол случился на 32-й секунде матча! Забыла оборона гостей начать играть от самого стартового свистка и потеряла Эванилсона в штрафной, а тот после отскока добил мяч в уже пустые ворота.
FC Porto entra praticamente a ganhar no Dragão @FCPorto #sporttvportugal #TaçaDePortugal #fcporto #porto #FCP #slbenfica #benfica #SLB #FCPSLB #Evanilson pic.twitter.com/5pr9dYB5ec— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 23, 2021
Через несколько минут Тареми мог удваивать преимущество, но Лейте парировал хороший выстрел иранского нападающего, а вот с отличным обводным ударом Витиньи голкипер "орлов" справиться не смог. Португальский полузащитник с метров 16 закрутил точно под стойку, перекинув стража ворот.
2️⃣➖0️⃣ aos 6 minutos de encontro @FCPorto #sporttvportugal #TaçaDePortugal #fcporto #porto #FCP #slbenfica #benfica #SLB #FCPSLB #Vitinha pic.twitter.com/GiM0MnLKTH— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 23, 2021
После стартового натиска "Бенфика" немного ожила и даже смогла забить, но Нуньес сделал это из офсайда - VAR не даст солгать. Правда, атакующая мощь орлов длилась недолго, ведь Эванилсон оформил уже третий дубль в сезоне, замкнув прострел Луиша Диаша.
Cheira a goleada no Dragão, é o bis do Evanilson @FCPorto #sporttvportugal #TaçaDePortugal #fcporto #porto #FCP #slbenfica #benfica #SLB #FCPSLB #Evanilson pic.twitter.com/sUxp1W9pjf— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 23, 2021
"Орлы" были на грани, однако подарок им сделал тот же Эванилсон, который за отмашку в конце тайма получил вторую желтую от арбитра и покинул поле раньше времени.
После перерыва на поле вышел Яремчук с заряженностью на камбэк. Несколько раз пробивал Роман, однако больше эмоций он направил в соперника на 73-й минуте. Арбитр даже хотел удалить украинца за неспортивное поведение, но ограничился желтой – третьей для нападающего в этом сезоне.
Simplesmente Yaremchuk dando uma joelhada no cu do jogador do Porto pic.twitter.com/9n3sD72QDi— Flamengo é vidaᶜʳᶠ (@flamengovida13) December 23, 2021
До финального свистка обе команды успели еще по одному разу забить, однако и эти два гола Отаменди и Оливейры, как и Нуньеса, были отменены из-за положения вне игры. Аргентинский защитник "орлов" еще и был удален на 90+5 минут за ту же отмашку, как и Эванилсон. Оборонцы “Бенфики” сегодня отмечались лишь негативно.
Из реальных конкурентов "Порту" на титул остался только лиссабонский "Спортинг". Отметим, что всего в 1/4 Кубка вышли три команды из низших дивизионов, а также еще два представителя нижней части турнирной таблицы португальского чемпионата.
"Порту" - "Бенфика" 3:0
Голы: Эванилсон 1, 31, Витинья 7
"Порту": Марчесин - Жоау Мариу, Мбемба, Кардосо, Сануси - Отавиу (Сержиу Оливейра 77), Витинья (Марсело 90+7), Урибе, Диаз (Мартинес 90+6) - Эванилсон, Тареми (Венделл 90+2)
"Бенфика": Лейте – Алмейда (Лазаро 68), Отаменди, Вертонген – Жилберту (Эвертон 46), Вайгль, Таарабт (Яремчук 46), Жоау Мариу (Пицци 69), Гримальдо – Нуньес (Сеферович 57)
Предупреждения: Эванилсон 20, 45+2, Отавиу 58 – Нуньес 23, Отаменди 29, 90+4, Яремчук 73
Удаления: Эванилсон 45+2 - Отаменди 90+4
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