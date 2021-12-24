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Яремчук может получить нового тренера в Бенфике

Португалия
(1 голосов)

Жорже Жезуш хочет вновь поработать в бразильском футболе

Яремчук может получить нового тренера в Бенфике

SL Benfica

Новина українською

Жорже Жезуш может вновь стать главным тренером "Фламенго", сообщает Globo Esporte. Сейчас португальский специалист возглавляет "Бенфику".

По информации источника, тренер принял условия "красно-черных" и согласился вернуться. Отмечается, что он хочет вновь поработать в бразильском футболе. Однако "Фламенго" придется заплатить "Бенфике" отступные за тренера в размере около 6 млн евро, так как контракт тренера заканчивается летом 2022 года.

67-летний специалист уже работал с "Фламенго" в 2019-2020 годах. Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.

К слову, за "Бенфику" выступает украинский нападающий Роман Яремчук.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Жорже Жезуш Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
Globo

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
24.12.2021 в 13:06
Враховуючи результати в Бенфіці не будуть наполягати на компенсації.
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