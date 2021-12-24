Яремчук может получить нового тренера в Бенфике

Жорже Жезуш может вновь стать главным тренером "Фламенго", сообщает Globo Esporte. Сейчас португальский специалист возглавляет "Бенфику".

По информации источника, тренер принял условия "красно-черных" и согласился вернуться. Отмечается, что он хочет вновь поработать в бразильском футболе. Однако "Фламенго" придется заплатить "Бенфике" отступные за тренера в размере около 6 млн евро, так как контракт тренера заканчивается летом 2022 года.

67-летний специалист уже работал с "Фламенго" в 2019-2020 годах. Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.

К слову, за "Бенфику" выступает украинский нападающий Роман Яремчук.