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Яремчук может получить нового тренера в Бенфике
Жорже Жезуш хочет вновь поработать в бразильском футболе
SL Benfica
Жорже Жезуш может вновь стать главным тренером "Фламенго", сообщает Globo Esporte. Сейчас португальский специалист возглавляет "Бенфику".
По информации источника, тренер принял условия "красно-черных" и согласился вернуться. Отмечается, что он хочет вновь поработать в бразильском футболе. Однако "Фламенго" придется заплатить "Бенфике" отступные за тренера в размере около 6 млн евро, так как контракт тренера заканчивается летом 2022 года.
67-летний специалист уже работал с "Фламенго" в 2019-2020 годах. Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.
К слову, за "Бенфику" выступает украинский нападающий Роман Яремчук.
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