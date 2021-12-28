Португалия
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Клуб Яремчука уволил главного тренера
Стороны разорвали соглашения по взаимному согласию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" на официальном сайте объявила, что Жорже Жезуш покинул пост главного тренера команды. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
Напомним, Жорже Жезуш во второй раз возглавил Бенфику прошлым летом. Однако опытный специалист не сумел наладить атмосферу в команде и разругался с футболистами.
На текущий момент "Бенфика" занимает третье место в таблице чемпионата Португалии.
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