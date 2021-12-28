  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Клуб Яремчука уволил главного тренера
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Яремчука уволил главного тренера

Португалия
Обновлено
(1 голосов)

Стороны разорвали соглашения по взаимному согласию

Клуб Яремчука уволил главного тренера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" на официальном сайте объявила, что Жорже Жезуш покинул пост главного тренера команды. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Напомним, Жорже Жезуш во второй раз возглавил Бенфику прошлым летом. Однако опытный специалист не сумел наладить атмосферу в команде и разругался с футболистами.

На текущий момент "Бенфика" занимает третье место в таблице чемпионата Португалии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Жорже Жезуш Жорже Жезус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...