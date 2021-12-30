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Порту - Бенфика: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Португальское Классическое
Фото: facebook.com/SLBenfica
"Бенфика" Романа Яремчука пока что лишь третья в чемпионской гонке Португалии. Отставание от "Порту" в четыре балла, а от "Спортинга" - уже семь. Это стало одной из причин увольнения предыдущего тренера Жорже Жезуша. Как это повлияет на коллектив? Станет ли украинский форвард основным при новом наставнике Нельсоне Вериссимо? Или же "Порту"
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