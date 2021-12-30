Порту - Бенфика: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Бенфика" Романа Яремчука пока что лишь третья в чемпионской гонке Португалии. Отставание от "Порту" в четыре балла, а от "Спортинга" - уже семь. Это стало одной из причин увольнения предыдущего тренера Жорже Жезуша. Как это повлияет на коллектив? Станет ли украинский форвард основным при новом наставнике Нельсоне Вериссимо? Или же "Порту" продлит свою беспроигрышную серию в португальском Классическом до восьми матчей?

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