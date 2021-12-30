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Порту - Бенфика: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Португалия
(1 голосов)

Португальское Классическое

Порту - Бенфика: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: facebook.com/SLBenfica

Новина українською

"Бенфика" Романа Яремчука пока что лишь третья в чемпионской гонке Португалии. Отставание от "Порту" в четыре балла, а от "Спортинга" - уже семь. Это стало одной из причин увольнения предыдущего тренера Жорже Жезуша. Как это повлияет на коллектив? Станет ли украинский форвард основным при новом наставнике Нельсоне Вериссимо? Или же "Порту" продлит свою беспроигрышную серию в португальском Классическом до восьми матчей?

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Порту
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