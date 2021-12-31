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Чемпионат Португалии. Гол Яремчука не помог Бенфике избежать поражения от Порту

Португалия
(1 голосов)

Второй проигрыш за неделю

Чемпионат Португалии. Гол Яремчука не помог Бенфике избежать поражения от Порту

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время

Чемпионат Португалии, 16 тур

Порту – Бенфика 3:1

Голы: Виейра 34, Отавио 37, Таарабт 69 – Яремчук 47

Порту: Кошта, Сануси, Кардозу, Мбемба, Марио, Пепе, Урибе, Витинья, Отавио, Тареми, Виейра.

Бенфика: Влаходимос, Морато, Вертонген, Алмейда, Эвертон, Вайгль, Мариу, Жилберто, Рамос, Яремчук, Силва.

Предупреждения: Алмейда 8, Вертонген 26, Гонсалвеш 90+4 – Кардозу 30, Пепе 52, Мартинес 90+1

Удаление: Алмейда 49

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В статье: Португалия Бенфика (Лиссабон) Порту (Португалия)
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