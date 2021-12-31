Португалия
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Чемпионат Португалии. Гол Яремчука не помог Бенфике избежать поражения от Порту
Второй проигрыш за неделю
Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время
Чемпионат Португалии, 16 тур
Порту – Бенфика 3:1
Голы: Виейра 34, Отавио 37, Таарабт 69 – Яремчук 47
Порту: Кошта, Сануси, Кардозу, Мбемба, Марио, Пепе, Урибе, Витинья, Отавио, Тареми, Виейра.
Бенфика: Влаходимос, Морато, Вертонген, Алмейда, Эвертон, Вайгль, Мариу, Жилберто, Рамос, Яремчук, Силва.
Предупреждения: Алмейда 8, Вертонген 26, Гонсалвеш 90+4 – Кардозу 30, Пепе 52, Мартинес 90+1
Удаление: Алмейда 49
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