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Командная работа! Партнёры Романа Яремчука забили лучший автогол выходных
Так забить - ещё нужно постараться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 18 тура чемпионата Португалии "Бенфика" играла в родных стенах со скромным клубом "Морейренсе", который идёт в нижней части таблицы лиги. Однако это не помешало андердогу открыть счёт во встрече.
Точнее, счёт открыли хозяева, но забили в свои ворота. После подачи в штрафную "Бенфики" Отаменди и Жилберту не разобрались, кто должен выносить мяч, и выдали безумный привоз на свои ворота. Многоходовочка...
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) January 15, 2022
Gilberto 61'
Liga Portugal bwin (#18) | Benfica 0-1 Moreirense#LigaPortugalbwin #SLBMFC pic.twitter.com/gTGGlarwYX
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