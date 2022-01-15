Командная работа! Партнёры Романа Яремчука забили лучший автогол выходных

В матче 18 тура чемпионата Португалии "Бенфика" играла в родных стенах со скромным клубом "Морейренсе", который идёт в нижней части таблицы лиги. Однако это не помешало андердогу открыть счёт во встрече.

Точнее, счёт открыли хозяева, но забили в свои ворота. После подачи в штрафную "Бенфики" Отаменди и Жилберту не разобрались, кто должен выносить мяч, и выдали безумный привоз на свои ворота. Многоходовочка...