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Командная работа! Партнёры Романа Яремчука забили лучший автогол выходных

Португалия
(1 голосов)

Так забить - ещё нужно постараться

Командная работа! Партнёры Романа Яремчука забили лучший автогол выходных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 18 тура чемпионата Португалии "Бенфика" играла в родных стенах со скромным клубом "Морейренсе", который идёт в нижней части таблицы лиги. Однако это не помешало андердогу открыть счёт во встрече.

Точнее, счёт открыли хозяева, но забили в свои ворота. После подачи в штрафную "Бенфики" Отаменди и Жилберту не разобрались, кто должен выносить мяч, и выдали безумный привоз на свои ворота. Многоходовочка...

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Морейренсе (Португалия)
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
15.01.2022 в 22:21
поза грою, а начудив другий номер - два рази зіграв невдало
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2022 в 22:08
а вне игры судья не видел?
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