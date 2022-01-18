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В Бенфике отреагировали на слухи о возможном приглашении Шевченко
Португальский клуб не обращался к украинцу
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бенфика" опубликовала официальное заявление, в котором опровергла информацию о переговорах с украинским специалистом Андреем Шевченко.
Португальский клуб не рассматривает кандидатуру украинца на должность главного тренера.
"Бенфика" уточняет, что не обращалась к Шевченко или любому другому тренеру после ухода Жорже Жезуса.
Единственным тренером, к которому обратилась "Бенфика", был Нельсон Вериссимо, который будет руководить командой минимум до конца сезона", - говорится в заявлении "орлов".
Напомним, 15 января украинец был уволен из "Дженоа"
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