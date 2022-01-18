В Бенфике отреагировали на слухи о возможном приглашении Шевченко

"Бенфика" опубликовала официальное заявление, в котором опровергла информацию о переговорах с украинским специалистом Андреем Шевченко.

Португальский клуб не рассматривает кандидатуру украинца на должность главного тренера.

"Бенфика" уточняет, что не обращалась к Шевченко или любому другому тренеру после ухода Жорже Жезуса.

Единственным тренером, к которому обратилась "Бенфика", был Нельсон Вериссимо, который будет руководить командой минимум до конца сезона", - говорится в заявлении "орлов".