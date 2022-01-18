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В Бенфике отреагировали на слухи о возможном приглашении Шевченко

Португалия
(1 голосов)

Португальский клуб не обращался к украинцу

В Бенфике отреагировали на слухи о возможном приглашении Шевченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" опубликовала официальное заявление, в котором опровергла информацию о переговорах с украинским специалистом Андреем Шевченко.

Португальский клуб не рассматривает кандидатуру украинца на должность главного тренера.

"Бенфика" уточняет, что не обращалась к Шевченко или любому другому тренеру после ухода Жорже Жезуса.

Единственным тренером, к которому обратилась "Бенфика", был Нельсон Вериссимо, который будет руководить командой минимум до конца сезона", - говорится в заявлении "орлов".

Напомним, 15 января украинец был уволен из "Дженоа"

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В статье: Андрей Шевченко Бенфика (Лиссабон)
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Источник:
ФК Бенфика

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
18.01.2022 в 11:55
О, новая сага!! Теперь о скитаниях Шевы.
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