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Порту не продлит контракт с Мбемба. Игрок может быть на 6 лет старше, чем считается

Португалия
(1 голосов)

То есть защитнику может быть не 27, а 33 года.

Порту не продлит контракт с Мбемба. Игрок может быть на 6 лет старше, чем считается

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Порту" расстанется с защитником Шанселем Мбемба из-за сомнений по поводу возраста игрока, сообщает Correio da Manhã. В отношении Шанселя называют сразу четыре года рождения – 1988, 1990, 1991 и 1994.

В ФИФА уже ранее направляли жалобу по поводу возможного мошенничества с возрастом Мбемба.

Контракт Мбемба с "Порту" рассчитан до конца сезона, и продлевать соглашение клуб не собирается.

В этом сезоне Мбемба провел 24 матча за "Порту". Transfermarkt оценивает Шанселя в 15 миллионов евро.

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В статье: Порту (Португалия) Шансель Мбемба
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Источник:
cmjornal.pt

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Комментарии (3)
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kapkan (Луганск)
21.01.2022 в 21:21
На колено всем и извиниться!!!
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+1
-2
Vantala (Kharkiv)
21.01.2022 в 21:19
Точный возраст можно узнать по кольцам на дереве, надо его только спилить в правильном месте :)
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+1
0
Algrab (Костопiль)
21.01.2022 в 21:09
А 2222- й...
Ответить
+1
0


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