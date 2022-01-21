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Порту не продлит контракт с Мбемба. Игрок может быть на 6 лет старше, чем считается
То есть защитнику может быть не 27, а 33 года.
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Порту" расстанется с защитником Шанселем Мбемба из-за сомнений по поводу возраста игрока, сообщает Correio da Manhã. В отношении Шанселя называют сразу четыре года рождения – 1988, 1990, 1991 и 1994.
В ФИФА уже ранее направляли жалобу по поводу возможного мошенничества с возрастом Мбемба.
Контракт Мбемба с "Порту" рассчитан до конца сезона, и продлевать соглашение клуб не собирается.
В этом сезоне Мбемба провел 24 матча за "Порту". Transfermarkt оценивает Шанселя в 15 миллионов евро.
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