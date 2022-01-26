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Луис Диас не хочет покидать Порту ради Тоттенхэма

Португалия
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У игрока есть время на размышления

Луис Диас не хочет покидать Порту ради Тоттенхэма

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Порту" Луис Диас не хочет играть в "Тоттенхэм Хотспур", пишет Goal со ссылкой на Record.

По информации источника, колумбиец не считает переход в "Тоттенхэм" шагом вперёд.

"Шпоры" предложили "драконам" € 45 млн за трансфер форварда. В предложение также включены бонусы при достижении определённых результатов. "Тоттенхэм" дал "Порту" 48 часов на размышления.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии форвард принял участие в 18 матчах, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Порту Луис Диас
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