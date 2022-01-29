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Спортинг одержал волевую победу над Бенфикой в финале Кубка португальской лиги
Это был не матч Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок португальской лиги, финал
"Магальяш Песоа" (Лейрия)
Главный арбитр: Мануэль Мота
"Бенфика" – "Спортинг" 1:2
Голы: Эвертон 23 – Инасиу 49, Сарабия 78
Бенфика: Влаходимос – Лазаро, Морату (Пицци 83), Вертонген, Гримальдо – Мейте (Араужу 83), Вайгль, Мариу – Диогу Гонсалвеш (Диаш 73), Яремчук (Рамос 61), Эвертон (Таарабт 83)
Спортинг: Адан – Нету (Порро 66), Инасиу, Феддаль – Эсгаю, Пальинья, Матеус (Угарте 84), Рейс – Сарабия (Сантос 88), Паулинью (Томас 88), Педру Гонсалвеш
Предупреждения: Вертонген 53, Эвертон 58, Мариу 90+2 – Нету 31, Паулинью 53, Матеус 59, Эсгаю 77
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