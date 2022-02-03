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Бенфика потерпела четвертое поражение в чемпионате и еще больше отстала от лидеров
Яремчука не хватило
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лиссабонская "Бенфика" в матче 20-го тура чемпионата Португалии принимала на своем поле "Жил Висенте" и уступила со счетом 1:2.
Гости, которые в турнирной таблице идут на пятом месте, забили на 11-й и 64-й минуте. Орлы один мяч отыграли только на 88-й – отличился 20-летний воспитанник клуба Гонсало Рамос. Он по позиции заменил украинца Романа Яремчука, пропускавшего игру из-за повреждения глаза.
"Бенфика" остается на третьем месте, но теперь отстает от "Спортинга" на шесть очков. Соседи параллельно разгромили "Белененсеш" 1:4. "Порту" оторвался от "Бенфики" уже на 12 очков.
Напомним, что "Бенфика" до сих пор остается без главного тренера – после отставки Жорже Жезуса обязанности исполняет Нельсон Веррисиму.
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