  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Бенфика потерпела четвертое поражение в чемпионате и еще больше отстала от лидеров
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенфика потерпела четвертое поражение в чемпионате и еще больше отстала от лидеров

Португалия
(1 голосов)

Яремчука не хватило

Бенфика потерпела четвертое поражение в чемпионате и еще больше отстала от лидеров

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лиссабонская "Бенфика" в матче 20-го тура чемпионата Португалии принимала на своем поле "Жил Висенте" и уступила со счетом 1:2.

Гости, которые в турнирной таблице идут на пятом месте, забили на 11-й и 64-й минуте. Орлы один мяч отыграли только на 88-й – отличился 20-летний воспитанник клуба Гонсало Рамос. Он по позиции заменил украинца Романа Яремчука, пропускавшего игру из-за повреждения глаза.

"Бенфика" остается на третьем месте, но теперь отстает от "Спортинга" на шесть очков. Соседи параллельно разгромили "Белененсеш" 1:4. "Порту" оторвался от "Бенфики" уже на 12 очков.

Напомним, что "Бенфика" до сих пор остается без главного тренера – после отставки Жорже Жезуса обязанности исполняет Нельсон Веррисиму.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Жил Висенте (Барселуш)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...