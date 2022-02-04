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Руй Кошта устроил "разнос" игрокам Бенфики после очередного поражения

Португалия
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Руй Кошта устроил "разнос" игрокам Бенфики после очередного поражения

Фото: SL Benfica

Новина українською

Ситуация в лагере "Бенфики" в последнее время не радует болельщиков команды - орлы все больше отстают от "Порту" и "Спортинга".

Терпение начинает заканчиваться и у руководства клуба. По сообщению португальского издания A Bola, после прошедшего матча против "Жил Висенте", проигранного на собственном поле 1:2, в раздевалку вошел президент "Бенфики" Руй Кошта.

Полчаса он вычитывал игроков и требовал от них пересмотреть отношение к делу.

Отметим, что украинский форвард Роман Яремчук в том поединке не участвовал из-за повреждения. Когда он сможет вернуться в игру – неизвестно.

Напомним, что "Бенфика" занимает третье место после 20 сыгранных туров. Отставание от "Порту" составляет 12 очков.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Руй Кошта
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