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Бенфика без Яремчука обыграла Тонделу
Голы забивали конкуренты Романа
фото - ФК Бенфіка
В Португалии состоялся матч 21-го тура между лиссабонской "Бенфикой" и "Тонделой", занимающей в турнирной таблице 13 место.
Роман Яремчук снова не попал в заявку – как известно, украинский форвард травмировал глаз. Впрочем, и без него "Бенфика" смогла взять три очка. Орлы забили трижды, а пропустили перед финальным свистом.
Героем встречи стал Эвертон - он открыл счет, а затем дважды ассистировал партнерам. Два других мяча на счету конкурентов Яремчука – Нуньеса и Рамоса.
"Бенфика" остается на третьем месте, ее отставание от "Спортинга" составляет шесть очков, от "Порту" – 12. Следующий матч лиссабонцы сыграют 12 февраля против "Санта-Клары".
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