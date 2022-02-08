Бенфика без Яремчука обыграла Тонделу

В Португалии состоялся матч 21-го тура между лиссабонской "Бенфикой" и "Тонделой", занимающей в турнирной таблице 13 место.

Роман Яремчук снова не попал в заявку – как известно, украинский форвард травмировал глаз. Впрочем, и без него "Бенфика" смогла взять три очка. Орлы забили трижды, а пропустили перед финальным свистом.

Героем встречи стал Эвертон - он открыл счет, а затем дважды ассистировал партнерам. Два других мяча на счету конкурентов Яремчука – Нуньеса и Рамоса.

"Бенфика" остается на третьем месте, ее отставание от "Спортинга" составляет шесть очков, от "Порту" – 12. Следующий матч лиссабонцы сыграют 12 февраля против "Санта-Клары".