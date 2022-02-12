Горячий камбек. Порту – Спортинг 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 22-го тура чемпионата Португалии, в котором встречались лидеры чемпионата "Порту" и "Спортинг". "Драконы" на правах хозяев давили от старта встречи, однако уже к 34-й минуте подопечные Рубена Аморима повели в счете в два мяча за счет поразительных и скорых наступлений. К перерыву "Порту" успел отыграть один красивый гол, но самое интересное началось во втором тайме.

На 49-й минуте капитан "львов" Коатес получил вторую желтую за чуть ли не фол последней надежды и оставил команду в меньшинстве. "Спортингу" пришлось практически забыть и о столь единичных атаках, сконцентрировавшись на обороне, однако все равно "драконы" успели сравнять счет. Хотя гол Тареми достаточно спорный, ведь иранец толкал в шею своего оппонента в борьбе за верховой мяч.

В конце концов, финальный счет был равным и "Порту" сохранил отрыв от "Спортинга" в шесть очков. "Бенфика" расположилась еще дальше - на третьей позиции и уступает "драконам" аж 13 зачетными пунктами.

"Порту" - "Спортинг" 2:2

Голы: Виейра 38, Тареми 78 – Паулиньо 8, Сантош 34