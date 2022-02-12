Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Горячий камбек. Порту – Спортинг 2:2. Видео голов и обзор матча
Команды выдали эмоциональный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 22-го тура чемпионата Португалии, в котором встречались лидеры чемпионата "Порту" и "Спортинг". "Драконы" на правах хозяев давили от старта встречи, однако уже к 34-й минуте подопечные Рубена Аморима повели в счете в два мяча за счет поразительных и скорых наступлений. К перерыву "Порту" успел отыграть один красивый гол, но самое интересное началось во втором тайме.
На 49-й минуте капитан "львов" Коатес получил вторую желтую за чуть ли не фол последней надежды и оставил команду в меньшинстве. "Спортингу" пришлось практически забыть и о столь единичных атаках, сконцентрировавшись на обороне, однако все равно "драконы" успели сравнять счет. Хотя гол Тареми достаточно спорный, ведь иранец толкал в шею своего оппонента в борьбе за верховой мяч.
В конце концов, финальный счет был равным и "Порту" сохранил отрыв от "Спортинга" в шесть очков. "Бенфика" расположилась еще дальше - на третьей позиции и уступает "драконам" аж 13 зачетными пунктами.
"Порту" - "Спортинг" 2:2
Голы: Виейра 38, Тареми 78 – Паулиньо 8, Сантош 34
Популярное сейчас
- ПСЖ – Ренн 1:0. Мбаппе крадёт победу для Парижа
- В сети появилось видео кортежа Ярославского после смертельного ДТП
- Селезнев: На уровне молодых игроков чувствую себя как старый пердун
- Вернулся в строй. Яремчук восстановился после повреждения глаза
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО