Бенфику Яремчука могут понизить в классе: названа причина

Португальская "Бенфика", цвета которой защищает украинский форвард Роман Яремчук, попала в скандал, сообщает A Bola.

Прокуратура и полиция Португалии ведут расследование в отношении бывшего арбитра Бруну Пайшау, который подозревается в получении взяток от участников обслуживаемых им матчей.

Согласно данным источника, на банковский счет судьи поступили серьезные средства от небольшой IT-компании, ранее получившей 1,9 млн евро от "Бенфики".

В полиции считают, что указанная компания была создана специально для отвода глаз, чтобы Пайшау мог получить незаконное вознаграждение от лиссабонского клуба. Сам рефери отрицает все обвинения, а перевод средств объясняет тем, что помогал указанной компании, но не уточняет как.

В список сомнительных матчей "Бенфики", которые обслуживал Пайшау, попали три матча - два в 2014 и один в 2019. Отметим, что Пайшау завершил карьеру арбитра в мае прошлого года.

По информации rtp.pt, если будет доказана вина клуба и рефери, то за данное нарушение "Бенфика" будет понижена в классе.

На данный момент "орлы" занимают 3-е место в чемпионате Португалии, отставая от лидирующего "Порту" на десять зачетных пунктов.