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Бенфику Яремчука могут понизить в классе: названа причина

Португалия
Обновлено
(2 голосов)

У португальского клуба могут быть огромные неприятности

Бенфику Яремчука могут понизить в классе: названа причина

Фото: facebook.com/SLBenfica

Новина українською

Португальская "Бенфика", цвета которой защищает украинский форвард Роман Яремчук, попала в скандал, сообщает A Bola.

Прокуратура и полиция Португалии ведут расследование в отношении бывшего арбитра Бруну Пайшау, который подозревается в получении взяток от участников обслуживаемых им матчей.

Согласно данным источника, на банковский счет судьи поступили серьезные средства от небольшой IT-компании, ранее получившей 1,9 млн евро от "Бенфики".

В полиции считают, что указанная компания была создана специально для отвода глаз, чтобы Пайшау мог получить незаконное вознаграждение от лиссабонского клуба. Сам рефери отрицает все обвинения, а перевод средств объясняет тем, что помогал указанной компании, но не уточняет как.

В список сомнительных матчей "Бенфики", которые обслуживал Пайшау, попали три матча - два в 2014 и один в 2019. Отметим, что Пайшау завершил карьеру арбитра в мае прошлого года.

По информации rtp.pt, если будет доказана вина клуба и рефери, то за данное нарушение "Бенфика" будет понижена в классе.

На данный момент "орлы" занимают 3-е место в чемпионате Португалии, отставая от лидирующего "Порту" на десять зачетных пунктов.

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В статье: Бенфика (Лиссабон)
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Источник:
A Bola

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Комментарии (2)
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ФутбольнийГеній (Рівне)
16.02.2022 в 11:27
Зате Ромчик зможе стати чемпіоном з Бенфікою
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Фанат АПЛ
16.02.2022 в 11:23
По ходу вилы Бенфике....
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