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Бенфику Яремчука могут понизить в классе: названа причина
У португальского клуба могут быть огромные неприятности
Фото: facebook.com/SLBenfica
Португальская "Бенфика", цвета которой защищает украинский форвард Роман Яремчук, попала в скандал, сообщает A Bola.
Прокуратура и полиция Португалии ведут расследование в отношении бывшего арбитра Бруну Пайшау, который подозревается в получении взяток от участников обслуживаемых им матчей.
Согласно данным источника, на банковский счет судьи поступили серьезные средства от небольшой IT-компании, ранее получившей 1,9 млн евро от "Бенфики".
В полиции считают, что указанная компания была создана специально для отвода глаз, чтобы Пайшау мог получить незаконное вознаграждение от лиссабонского клуба. Сам рефери отрицает все обвинения, а перевод средств объясняет тем, что помогал указанной компании, но не уточняет как.
В список сомнительных матчей "Бенфики", которые обслуживал Пайшау, попали три матча - два в 2014 и один в 2019. Отметим, что Пайшау завершил карьеру арбитра в мае прошлого года.
По информации rtp.pt, если будет доказана вина клуба и рефери, то за данное нарушение "Бенфика" будет понижена в классе.
На данный момент "орлы" занимают 3-е место в чемпионате Португалии, отставая от лидирующего "Порту" на десять зачетных пунктов.
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